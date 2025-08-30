IT Stock Wipro turned 1 lakh rupee into more than 4 crore in 21 year given 6 times bonus Share दनादन 6 बार बांटे बोनस शेयर, IT शेयर ने भर दी लोगों की झोली, 1 लाख रुपये के बना दिए 4 करोड़ से ज्यादा, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़IT Stock Wipro turned 1 lakh rupee into more than 4 crore in 21 year given 6 times bonus Share

दनादन 6 बार बांटे बोनस शेयर, IT शेयर ने भर दी लोगों की झोली, 1 लाख रुपये के बना दिए 4 करोड़ से ज्यादा

विप्रो के शेयरों में 21 साल से थोड़े पहले लगाए गए 1 लाख रुपये अब 4 करोड़ से ज्यादा बन गए हैं। विप्रो के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। विप्रो ने 2004 से लेकर अब तक शेयरधारकों को 6 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 05:23 PM
share Share
Follow Us on
दनादन 6 बार बांटे बोनस शेयर, IT शेयर ने भर दी लोगों की झोली, 1 लाख रुपये के बना दिए 4 करोड़ से ज्यादा

अच्छे स्टॉक पर भरोसा शेयरधारकों को लंबी अवधि में तगड़ा रिटर्न देता है। आईटी कंपनी विप्रो इसकी मिसाल है। लंबी अवधि का नजरिया रखने शेयरधारकों को विप्रो के शेयरों ने मालामाल कर दिया है। आईटी कंपनी के शेयरों में 21 साल से थोड़े पहले लगाए गए 1 लाख रुपये अब 4 करोड़ रुपये से ज्यादा बन गए हैं। छप्परफाड़ रिटर्न का यह इनाम केवल लॉन्ग टर्म निवेशकों को मिला है। विप्रो के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। विप्रो ने साल 2004 से लेकर अब तक अपने शेयरधारकों को 6 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है।

1 लाख रुपये के ऐसे बना दिए 4 करोड़ रुपये से ज्यादा
आईटी कंपनी विप्रो के शेयर 30 अप्रैल 2004 को 28.97 रुपये पर थे। अगर किसी व्यक्ति ने 30 अप्रैल 2004 को 1 लाख रुपये से विप्रो के शेयर खरीदे होते तो उसे टोटल 3450 शेयर मिलते। विप्रो ने साल 2004 से लेकर अब तक 6 बार बोनस शेयर बांटे हैं। अगर कंपनी की तरफ से दिए गए बोनस शेयरों को जोड़ लें तो कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 184,000 पहुंच जाती है। विप्रो के शेयर 29 अगस्त 2025 को BSE में 249.25 रुपये पर बंद हुए हैं। ऐसे में 184,000 शेयरों की मौजूदा वैल्यू बढ़कर 4.58 करोड़ रुपये पहुंच जाती है। हमने अपने कैलकुलेशन में विप्रो की तरफ से दिए गए डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट को शामिल नहीं किया है। विप्रो के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 324.55 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 225.05 रुपये है।

ये भी पढ़ें:अडानी की इस कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, अब सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

दनादन 6 बार दिए हैं बोनस शेयर
आईटी कंपनी विप्रो ने साल 2004 से लेकर अब तक अपने निवेशकों को 6 बार बोनस शेयर दिए हैं। ट्रेंडलाइन के डेटा के मुताबिक, कंपनी ने जून 2004 में 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिया। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे। कंपनी ने अगस्त 2005 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। विप्रो ने जून 2010 में 2:3 और जून 2017 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। कंपनी ने मार्च 2019 में 1:3 के अनुपात में बोनस शेयर दिया। यानी, कंपनी ने हर 3 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। विप्रो ने पिछला बोनस शेयर दिसंबर 2024 में 1:1 के रेशियो में दिया है।

Business Latest News Share Market Bonus Share अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।