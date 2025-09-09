₹20 से कम के इस IT शेयर का कमाल, आज 12% की लगाई जोरदार छलांग

बारट्रॉनिक इंडिया के शेयर के भाव में मंगलवार को 12% का तेज उछाल देखने को मिला। यह उछाल कंपनी द्वारा नेट जीरो इनिशियटिव प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने के बाद आया।

बारट्रॉनिक इंडिया के शेयर के भाव में मंगलवार को 12% का तेज उछाल देखने को मिला। यह उछाल कंपनी द्वारा नेट जीरो इनिशियटिव प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने के बाद आया। इस दिन आईटी सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में भी खरीदारी देखी गई, जिसके चलते निफ्टी आईटी इंडेक्स में 2% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई। इससे इस छोटी कंपनी के शेयर को और सकारात्मक समर्थन मिला।

साझेदारी का लक्ष्य यह समझौता दोनों कंपनियों की बड़े पैमाने पर टिकाऊ कृषि और कार्बन क्रेडिट बनाने की संभावनाओं को तलाशने की इच्छा को दर्शाता है। इसके लिए बारट्रॉनिक इंडिया के किसान नेटवर्क और Net Zero Initiative के तकनीकी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा।

योजनाओं पर एक नजर कंपनी ने घोषणा की कि यह साझेदारी ब्लॉकचेन और डिजिटल MRV तकनीकों पर आधारित एक पारदर्शी कार्बन क्रेडिट मानक और रजिस्ट्री बनाने पर केंद्रित होगी। खेतों के स्तर पर वास्तविक समय में आकलन करने के लिए IoT, मशीन लर्निंग, ड्रोन सर्वेक्षण और उपग्रह निगरानी को लागू किया जाएगा। किसानों के लिए पुनर्योजी कृषि, वानिकी, जलवायु-अनुकूल इनपुट और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की वकालत की जाएगी।

विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन क्रेडिट का उत्पादन किया जाएगा और आय को किसानों को अतिरिक्त आमदनी के रूप में दिया जाएगा। टिकाऊ कृषि और कार्बन कटौती पहलों के लिए संयुक्त रिसर्च और इनोवेशन में भाग लिया जाएगा।

कंपनी की पहचान बारट्रॉनिक इंडिया बार कोडिंग पर केंद्रित समाधान देने में माहिर है, जो सबसे पुरानी AIDC तकनीकों में से एक है। पिछले बीस वर्षों में, कंपनी बायोमेट्रिक्स, आरएफआईडी, पीओएस, ईएएस और स्मार्ट कार्ड जैसी एडवांस्ड टेक्निक और सॉल्कोयूशन भारत लाने में अग्रणी रही है।

शेयर की कीमत का सफर आज बारट्रॉनिक इंडिया के शेयर का भाव BSE पर 15.17 रुपये प्रति शेयर पर खुला। दिन के दौरान, शेयर ने 16.89 रुपये का उच्चस्तर और 14.58 रुपये का निचला स्तर छुआ।

विशेषज्ञ की राय एंजल वन के इक्विटी टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट राजेश भोसले के अनुसार, बारट्रॉनिक इंडिया के शेयर में अक्टूबर महीने में मजबूत गति देखी गई थी, जिसमें यह लगभग 30% चढ़ा था। आज इसने अपने 200-DSMA को भी पार कर लिया है। उनका मानना है कि निकट भविष्य में सकारात्मक गति जारी रहने की उम्मीद है।

हालांकि, उन्होंने सलाह दी कि गिरावट पर खरीदारी बेहतर रणनीति होगी। शेयर के लिए 14 रुपये के आसपास सपोर्ट लेवल है और 20.5 रुपये के पिछले उच्च स्तर के आसपास एक रेजिस्टेंट लेवल है।