2 दिन में 19% चढ़ा यह शेयर, कंपनी ने लॉन्च किया है 'मेक इन इंडिया' AI सुपरकंप्यूटिंग सिस्टम्स
नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयर करीब 10% की तेजी के साथ 3699.30 रुपये पर पहुंच गए हैं। 2 दिन में कंपनी के शेयर करीब 19% चढ़ गए हैं। नेटवेब टेक्नोलॉजीज ने 'मेक इन इंडिया' आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सुपरकंप्यूटिंग सिस्टम्स लॉन्च किया है।
हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कंपनी नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयर गुरुवार को BSE में करीब 10 पर्सेंट की तेजी के साथ 3699.30 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर बुधवार को भी 9 पर्सेंट उछले थे। 2 दिन में नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयर करीब 19 पर्सेंट चढ़ गए हैं। नेटवेब टेक्नोलॉजीज ने 'मेक इन इंडिया' आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सुपरकंप्यूटिंग सिस्टम्स की नई रेंज लॉन्च की है, यह एनवीडिया के लेटेस्ट ग्रेस ब्लैकवेल आर्किटेक्चर से पावर्ड हैं। इस लॉन्च के बाद ही नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयरों में तूफानी तेजी आई है।
4200 रुपये तक जा सकते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयर
सेंट्रम ब्रोकिंग में टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स रिसर्च के हेड वाइस प्रेसिडेंट निलेश जैन का कहना है कि नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयरों ने आज ब्रेकआउट दिया है और यह अपने सभी लॉन्ग, शॉर्ट मूविंग एवरेजेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 3370 रुपये पर सपोर्ट के साथ कंपनी के शेयरों का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव दिख रहा है। कंपनी के शेयर 4000 रुपये के तरफ जा सकते हैं। इसके ऊपर, कंपनी के शेयर 4200 रुपये तक पहुंच सकते हैं। यह बात बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में कही गई है।
ढाई गुना बढ़ा था कंपनी का मुनाफा
चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में नेटवेब टेक्नोलॉजीज ने अपना अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही मुनाफा हासिल किया है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में नेटवेब टेक्नोलॉजीज का मुनाफा करीब ढाई गुना बढ़ा है। कंपनी को टैक्स भुगतान के बाद चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 733.1 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तीसरी तिमाही में कंपनी ने अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी हासिल किया है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 8115.6 करोड़ रुपये रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की बढ़ती डिमांड, प्राइवेट क्लाउड और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस में ग्रोथ से कंपनी के रेवेन्यू को रफ्तार मिली है।
एक साल में 150% चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
नेटवेब टेक्नोलॉजीज (Netweb Technologies) के शेयर पिछले एक साल में 150 पर्सेंट उछल गए हैं। आईटी कंपनी के शेयर 19 फरवरी 2025 को 1474.55 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 19 फरवरी 2026 को 3699.30 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 70 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। 28 जुलाई 2023 से लेकर अब तक कंपनी के शेयर 300 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 28 जुलाई 2023 को 898.65 रुपये पर थे, जो कि 19 फरवरी 2026 को 3700 रुपये के करीब जा पहुंचे हैं।
