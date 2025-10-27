Hindustan Hindi News
इस आईटी शेयर में जोरदार उछाल, अनुमान से बेहतर नतीजों ने बढ़ाया निवेशकों का भरोसा

संक्षेप: एक मजबूत तिमाही, रिकॉर्ड ऑर्डर बुक और प्रबंधन के आश्वासन ने कोफोर्ज को निवेशकों की पसंद बना दिया है, और ब्रोकरेज फर्मों के बढ़ते लक्ष्य इस बात का संकेत हैं कि शेयर में अभी और तेजी की गुंजाइश बनी हुई है।

Mon, 27 Oct 2025 10:43 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
आईटी सर्विस देने वाली दिग्गज कंपनी कोफोर्ज लिमिटेड के शेयरों ने सोमवार को 5 प्रतिशत की तेजी के साथ ट्रेडिंग की शुरुआत की, जिसके पीछे कंपनी की सितंबर तिमाही के अनुमान से बेहतर नतीजों को मुख्य वजह माना जा रहा है। यह उछाल बाजार में बढ़ते री-रेटिंग और टॉप ब्रोकरेज फर्मों द्वारा टार्गेट प्राइस बढ़ाए जाने के बीच देखने को मिली।

तिमाही नतीजे: हर मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन

कोफोर्ज ने इस तिमाही हर मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी का राजस्व 5.9% की मजबूत गति से बढ़ा। विदेशी मुद्रा लाभ की मदद से शुद्ध लाभ 376 करोड़ रुपये पर पहुंचा, जो बाजार के अनुमान 357 करोड़ रुपये से कहीं बेहतर रहा। सबसे ज्यादा ध्यान खींचना वाला रहा ऑपरेटिंग मार्जिन (EBIT Margin) में सुधार, जो बढ़कर 14% हो गया और विश्लेषकों के 13.7% के अनुमान को पीछे छोड़ दिया।

रिकॉर्ड ऑर्डर बुक ने बढ़ाया उत्साह

कंपनी की विकास यात्रा को और मजबूती देते हुए, इस तिमाही उसे 514 मिलियन डॉलर के नए ऑर्डर हासिल हुए। इसके साथ ही, कोफोर्ज की कुल ऑर्डर बुक 1.63 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है, जो भविष्य के राजस्व के लिए एक मजबूत आधार सुनिश्चित करती है।

मैनेजमेंट का आश्वासन और आउटलुक

कंपनी के प्रबंधन ने भविष्य को लेकर उम्मीदें जताई हैं। उनका कहना है कि वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में विकास और मजबूत रफ्तार पकड़ेगा, और मौजूदा डील पाइपलाइन को देखते हुए चौथी तिमाही विशेष रूप से शानदार रहने की उम्मीद है। कंपनी ने पूरे वर्ष के लिए 14% EBIT मार्जन हासिल करने की राह देखी है, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी उनका फोकस मार्जिन बढ़ाने के बजाय टिकाऊ विकास पर है।

ब्रोकरेज का बढ़ता विश्वास, देखें टार्गेट प्राइस

शेयर के प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं से प्रभावित होकर शीर्ष वैश्विक ब्रोकरेज फर्मों ने अपने रुख में सुधार किया है।

मॉर्गन स्टैनली

मॉर्गन स्टैनली ने शेयर पर 'ओवरवेट' रेटिंग बरकरार रखते हुए टार्गेट प्राइस बढ़ाकर ₹2,030 कर दिया है। उनका मानना है कि कोफोर्ज के लगातार बेहतर प्रदर्शन से शेयर का री-रेटिंग जारी रह सकता है।

नुवामा

नुवामा ने अपना 'Buy' सुझाव जारी रखते हुए टार्गेट प्राइस बढ़ाकर ₹2,250 किया है, जो स्ट्रीट में अब तक का सबसे ऊंचा लक्ष्यों में से एक है।

जेपी मॉर्गन

जेपी मॉर्गन ने भी ₹2,500 के टार्गेट प्राइस के साथ 'ओवरवेट' रेटिंग दी है, जो बाजार में सबसे आक्रामक लक्ष्यों में से एक है।

सिटी

हालांकि, सिटी अभी भी थोड़ा सतर्क बना हुआ है और उसने 'Sell' रेटिंग के साथ ₹1,530 का लक्ष्य रखा है। उनकी चिंता का कारण डॉलर में राजस्व वृद्धि की रफ्तार है, जो उन्हें लगता है कि कुछ कमजोर रही।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

