1 साल में 50% से अधिक टूट चुके इस IT शेयर ने अचानक भरी उड़ान, क्या है वजह

Subex Share Price: लंबे समय से निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचा रहा एक आईटी स्टॉक आज अचानक उछलने लगा। शुक्रवार के ट्रेडिंग सत्र में सुबेक्स के शेयरों में 10% की उछाल देखने को मिली। शेयर फिलहाल अपने मुख्य मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जिससे इसकी चाल में बेयरिश यानी नकारात्मक ट्रेंड बना हुआ है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 10:53 AM
Subex Share Price: लंबे समय से निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचा रहा एक आईटी स्टॉक आज अचानक उछलने लगा। शुक्रवार के ट्रेडिंग सत्र में सुबेक्स के शेयरों में 10% की उछाल देखने को मिली। इसकी वजह यह है कि नीदरलैंड्स के एक प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटर ने कंपनी को एमवीएनओ (MVNO) बिलिंग और व्होलसेल पार्टनर सेटलमेंट के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम सौंपा है।

यह डील कुल 6.62 मिलियन डॉलर (लगभग ₹54.95 करोड़) की है और छह साल की अवधि के लिए किया गया है। इसमें दो साल का अतिरिक्त विस्तार भी हो सकता है, बशर्ते कि व्यावसायिक शर्तों में बढ़ोतरी की जाए।

सुबेक्स अपने यूके डेटा सेंटर से व्यापक मैनेज्ड सर्विसेज मुहैया कराएगी। इसमें व्होलसेल ऑफ़रिंग्स को एक ही बिलिंग, रेटिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम में जोड़कर संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य परिचालन में तेजी लागत में कमी और SLA मानकों में 99% अनुपालन सुनिश्चित करना है।

ऑर्डर का शेयर पर प्रभाव

शुक्रवार को नीदरलैंड्स की महत्वपूर्ण टेलीकॉम डील के बाद Subex के शेयर ने 10% की तेज उड़ान भरी और दिन का उच्चतम स्तर ₹13.17 तक पहुंच गया, जबकि पिछला बंद ₹11.95 के आसपास था। इस डील के तुरंत बाद, शेयर में सकारात्मक सेंटीमेंट दिखी, जिसमें हफ्ते के भीतर 4-10% की वृद्धि दर्ज हुई। सितंबर-अक्टूबर की रिपोर्टों के अनुसार, सुबेक्स अभी अपने 52-सप्ताह के लो के करीब ट्रेड कर रहा था, जिससे अचानक तेजी आई है। तीन महीने की तुलना में यह स्टॉक लगभग 20% ऊपर है, जबकि एक साल में इसमें 50% की गिरावट रही है।

तकनीकी आउटलुक

शेयर फिलहाल अपने मुख्य मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जिससे इसकी चाल में बेयरिश यानी नकारात्मक ट्रेंड बना हुआ है। शॉर्ट टर्म लेवल पर सपोर्ट ₹13.11 और प्रतिरोध ₹14.39 के करीब है; अगर यह प्रतिरोध को पार करता है तो आगे तेजी संभव है।

फंडामेंटल स्थिति

लंबी अवधि के फंडामेंटल्स कमजोर हैं। सुबेक्स की ऑपरेटिंग प्रॉफिट CAGR -173% रही है और पिछले एक साल में शेयर ने 55% का निगेटिव रिटर्न दिया है। कंपनी का P/E Ratio -90.74x है, जिससे इसकी मौजूदा आय घाटे में है।

निवेशकों के लिए संकेत

शेयर का वॉल्यूम अच्छा है और अल्पकाल के लिए वोलैटिलिटी कम है। संस्थागत निवेशक फिलहाल इसमें रूचि कम दिखा रहे हैं, जो लंबी अवधि के लिए जोखिम का संकेत दे सकते हैं।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

