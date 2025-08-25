3 एक्सपर्ट्स की पसंद के इन 8 इंट्राडे शेयरों की खरीदारी में आज है समझदारी

Stocks to Buy Today: यूएनओ मिंडा लिमिटेड, भारती हेक्साकॉम लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और आदित्य बिड़ला लाइफस्टाइल ब्रांड्स लिमिटेड।

शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स चॉइस ब्रोकिंग के कार्यकारी निदेशक सुमीत बगाड़िया, आनंद राठी में तकनीकी अनुसंधान के वरिष्ठ प्रबंधक गणेश डोंगरे और प्रभुदास लीलाधर में तकनीकी अनुसंधान के वरिष्ठ प्रबंधक शिजू कूथुपलक्कल ने आज के लिए 8 इंट्राडे शेयरों की सिफारिश की है। इनमें यूएनओ मिंडा लिमिटेड, भारती हेक्साकॉम लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, और आदित्य बिड़ला लाइफस्टाइल ब्रांड्स लिमिटेड शामिल हैं।

सुमीत बगड़िया की पसंद UNO Minda Ltd.: बगड़िया का सुझाव है कि UNOMINDA को लगभग ₹1,267.7 के स्तर पर खरीदें, स्टॉप लॉस ₹1,223 रखें और लक्ष्य ₹1,357 तक का रखें। यह शेयर कई हफ्तों के संघनन के बाद एक मजबूत तेजी वाली ब्रेकआउट दिखा रहा है, जो आगे और बढ़त का संकेत दे सकता है।

Bharti Hexacom Ltd.: इसे लगभग ₹1,859 पर खरीदने की सलाह दी गई है, स्टॉप लॉस ₹1,794 और लक्ष्य ₹1,990 है। यह शेयर एक कंसालिडेशन के बाद मजबूत गति में है और अपने उच्च प्रतिरोध स्तरों को फिर से हासिल करने के करीब पहुंच गया है।

गणेश डोंगरे के आज के खरीदारी वाले शेयर ICICI Bank Ltd. - डोंगरे का सुझाव है कि ICICI BANK को ₹1,436 पर खरीदें, स्टॉप लॉस ₹1,415 और लक्ष्य ₹1,470 रखें। शॉर्ट-टर्म चार्ट पर एक प्रमुख बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दिया है, जो खरीदारी में रुचि बढ़ने का संकेत देता है।

Aurobindo Pharma Ltd.: इसे ₹1,050 पर खरीदने की सलाह दी गई है, स्टॉप लॉस ₹1,020 और लक्ष्य ₹1,100 रखें। हाल के दिनों में शेयर ने एक संभावित बुलिश रिट्रेसमेंट के संकेत दिखाए हैं, जो ऊपर की ओर बढ़ने की संभावना को दर्शाता है।

Hindustan Aeronautics Ltd.: इसे लगभग ₹4,480 पर खरीदें, स्टॉप लॉस ₹4,250 और लक्ष्य ₹4,750 रखें। शेयर ने चार्ट पर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिखाया है, जो निकट भविष्य में कीमतों में तेजी की संभावना को बताता है।

शिजू कूथुप्पालक्कल के इंट्राडे स्टॉक्स Enviro Infra Engineers Ltd.: इसे लगभग ₹268.25 पर खरीदें, लक्ष्य ₹284 और स्टॉप लॉस ₹262 रखें। शेयर ने दैनिक चार्ट पर उच्चतर तल का गठन करते हुए एक सकारात्मक अपट्रेंड बनाए रखा है, और आगे और बढ़ने की उम्मीद है।

Waaree Renewable Technologies Ltd.: इसे लगभग ₹1,065.90 पर खरीदें, लक्ष्य ₹1,120 और स्टॉप लॉस ₹1,040 रखें। शेयर ने हाल में एक अच्छा सुधार देखा है और महत्वपूर्ण 50EMA स्तर को पार करके तेजी की ओर रुख किया है।

Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd.: इसे लगभग ₹142.80 पर खरीदें, लक्ष्य ₹152 और स्टॉप लॉस ₹139 रखें। शेयर ने हाल में एक अच्छा पुलबैक दिखाया है, और अच्छे वॉल्यूम के साथ बुलिश कैंडल का गठन हुआ है, जो आगे बढ़त की उम्मीद जगाता है।