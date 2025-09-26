IT Dept conducts survey action on premises linked to raymond group share decline of leading company रेमंड पर आयकर विभाग की बढ़ी निगरानी, बिखर गए ग्रुप की कंपनियों के शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़IT Dept conducts survey action on premises linked to raymond group share decline of leading company

रेमंड पर आयकर विभाग की बढ़ी निगरानी, बिखर गए ग्रुप की कंपनियों के शेयर

रेमंड ग्रुप की ओर से बताया गया कि यह कार्रवाई आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133A के तहत की जा रही है। यह पूरी तरह से सर्वे एक्शन है, जिसे तकनीकी रूप से सर्च ऑपरेशन से अलग माना जाता है। इस खबर के बीच रेमंड ग्रुप की कंपनियों के शेयर बिकवाली मोड में नजर आए।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 04:52 PM
share Share
Follow Us on
रेमंड पर आयकर विभाग की बढ़ी निगरानी, बिखर गए ग्रुप की कंपनियों के शेयर

टेक्सटाइल सेक्टर की दिग्गज कंपनी रेमंड (Raymond) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल, गुरुवार को आयकर विभाग (Income Tax Department) के अधिकारियों ने कंपनी के कई कार्यालयों और मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों में सर्वे एक्शन शुरू किया। रेमंड ग्रुप की ओर से बताया गया कि यह कार्रवाई आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133A के तहत की जा रही है। यह पूरी तरह से सर्वे एक्शन है, जिसे तकनीकी रूप से सर्च ऑपरेशन से अलग माना जाता है।

हालांकि, इसका दायरा छोटा होता है, लेकिन इसमें अधिकारियों को पर्याप्त अधिकार प्राप्त होते हैं, जिससे संभावित टैक्स चोरी का पता लगाया जा सकता है। इस कार्रवाई को लेकर रेमंड लाइफस्टाइल और रेमंड रियल्टी ने स्टॉक एक्सचेंज में जानकारी दी गई है। कंपनी ने कहा कि अधिकारी फिलहाल जांच कर रहे हैं और कंपनी पूरी तरह सहयोग कर रही है। इस खबर के बीच रेमंड की कंपनियों के शेयर बिकवाली मोड में नजर आए।

अधिकारियों को क्या होते हैं अधिकार

धारा 133A के तहत सर्वे के दौरान अधिकारी किसी भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट और अन्य दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं। वे उन पर पहचान के लिए मार्क लगा सकते हैं, उनकी कॉपियां निकाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दस्तावेज़ों को जब्त भी कर सकते हैं। हालांकि, ऐसे दस्तावेजों को बिना मुख्य आयकर आयुक्त या महानिदेशक की मंजूरी के 10 कार्य दिवसों से अधिक नहीं रखा जा सकता। अगर किसी कंपनी या व्यक्ति का दावा है कि उसके बही-खाते या दस्तावेज किसी अन्य स्थान पर हैं, तो अधिकारी वहां जाकर भी सर्वे कर सकते हैं।

शेयर में गिरावट

रेमंड लिमिटेड के शेयर 1.14% टूटकर 610 रुपये पर बंद हो गए हैं। वहीं, रेमंड लाइफस्टाइल के शेयर 3.79% टूटकर 1205.85 रुपये पर ठहरे। रेमंड रियलिटी के शेयरों में भी गिरावट आई और यह 2.71% गिरकर 613 रुपये पर आ गया। बता दें कि रेमंड ग्रुप का कपड़ा कारोबार देश और विदेश में फैला हुआ है। कंपनी के पास रेडीमेड गारमेंट्स से लेकर रियल एस्टेट तक का बड़ा पोर्टफोलियो है।

Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।