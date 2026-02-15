Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

रेंग रहे TCS समेत आईटी कंपनियों के शेयर, निवेशकों के लिए दांव लगाना सही या नहीं?

Feb 15, 2026 01:32 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बीते शुक्रवार को बाजार में बड़ी गिरावट के बीच सबसे बड़ा नुकसान आईटी कंपनियों के शेयर पर दांव लगाने वाले निवेशकों को हुआ है। आईटी कंपनियों में टीसीएस के शेयर लगातार तीन दिन से गिर रहे हैं। यही हाल, दूसरी आईटी कंपनियों का भी है।

रेंग रहे TCS समेत आईटी कंपनियों के शेयर, निवेशकों के लिए दांव लगाना सही या नहीं?

बीते शुक्रवार को बाजार में बड़ी गिरावट के बीच सबसे बड़ा नुकसान आईटी कंपनियों के शेयर पर दांव लगाने वाले निवेशकों को हुआ है। आईटी कंपनियों में टीसीएस के शेयर लगातार तीन दिन से गिर रहे हैं। पिछले तीन कारोबारी दिन में टीसीएस के शेयर की कीमत एनएसई पर ₹2,984.60 प्रति शेयर से गिरकर ₹2,695 प्रति शेयर हो गई है। इस लिहाज से सिर्फ तीन दिनों में टीसीएस के शेयर में लगभग 10% की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के चलते टीसीएस का मार्केट कैप एसबीआई से भी नीचे आ गया। वहीं, इंफोसिस के शेयर एनएसई पर ₹1,497.80 प्रति शेयर से गिरकर ₹1,369 प्रति शेयर पर आ गए। इंफोसिस के शेयर लगातार तीन सत्रों में 8.50% से अधिक टूट गए। इसी तरह, विप्रो के शेयर की कीमत एनएसई पर ₹231.47 से गिरकर ₹214.38 प्रति शेयर हो गई, जिससे पिछले तीन सत्रों में लगभग 7.50% की गिरावट दर्ज की गई।

इसके अलावा, बिरलासॉफ्ट, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड (एफएसएल), साइएंट, कोफोर्ज, हैपिएस्ट माइंड्स, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और अन्य प्रमुख भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में भी बड़ी गिरावट आई।

क्या है गिरावट की वजह

दरअसल, एआई के डर से अमेरिका के नैस्डैक में सूचीबद्ध एनवीडिया, एप्पल, अल्फाबेट, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली दर्ज की गई। इस वजह से भारतीय आईटी शेयरों में भी बड़ी गिरावट आई। शेयर बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, बहुत कुछ नैस्डैक में सूचीबद्ध अमेरिकी तकनीकी शेयरों में होने वाली रिकवरी पर निर्भर करेगा। हालांकि, यदि रिकवरी हाल के सत्रों में हुए नुकसान से कम रहती है तो इसका मतलब अमेरिकी और भारतीय दोनों बाजारों में आईटी शेयरों के लिए और अधिक नुकसान होगा।

क्या कहा एक्सपर्ट ने?

पेस 360 के मुख्य वैश्विक रणनीतिकार अमित गोयल का मानना ​​है कि भारतीय निवेशकों को नैस्डैक सूचकांक के प्रदर्शन पर नजर रखनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बाजार में आई तेजी मजबूत होनी चाहिए। अमित गोयल ने कहा कि अगर नैस्डैक इंडेक्स पिछले हफ्ते के नुकसान की भरपाई करने में नाकाम रहता है, तो नैस्डैक और अन्य अमेरिकी शेयर सूचकांकों में और गिरावट से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी का डर फिर से पैदा हो सकता है।

ये भी पढ़ें:गोल्ड लोन देने वाली कंपनी के शेयर पर रखें नजर, RBI ने डील को दी है मंजूरी
ये भी पढ़ें:घर खरीदारों के लिए खुशखबरी, पुराने ठप पड़े प्रोजेक्ट पर सरकार ने संभाला मोर्चा
ये भी पढ़ें:इस चर्चित बैंक ने कारोबार पर दिया अपडेट, अब फोकस में रहेगा ₹34 वाला शेयर

भारतीय आईटी शेयरों के लिए क्या?

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा कि भारतीय बाजार के लिए एआई शेयरों में यह गिरावट सकारात्मक है क्योंकि पिछले साल की वैश्विक तेजी मुख्य रूप से एआई शेयरों पर आधारित थी। इसलिए, अगर एआई शेयरों में गिरावट जारी रहती है तो यह भारतीय दृष्टिकोण से सकारात्मक है। हालांकि, भारतीय बाजार को अभी जो बात हिला रही है वह आईटी शेयरों में भारी बिकवाली है। केसी सिक्योरिटीज के रिसर्च उपाध्यक्ष महेश एम. ओझा ने निवेशकों को शीर्ष भारतीय आईटी कंपनियों में निवेश शुरू करने की सलाह देते हुए कहा कि शीर्ष पांच भारतीय आईटी शेयर - टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टेक महिंद्रा -आकर्षक प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में दांव लगाया जा सकता है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,
;;;