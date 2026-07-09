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छंटनी के बावजूद Microsoft का बड़ा दिल, कर्मचारियों को 9 महीने तक सैलरी देगी कंपनी

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • Microsoft ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है
  • इस माहौल के बीच कंपनी के एक ऐलान ने सबको हैरान कर दिया है
  • कंपनी अपने कर्मचारियों को बड़ा मुआवजा देगी
छंटनी के बावजूद Microsoft का बड़ा दिल, कर्मचारियों को 9 महीने तक सैलरी देगी कंपनी

दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Microsoft ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। हालांकि, छंटनी के बावजूद माइक्रोसॉफ्ट अपने कर्मचारियों को टेक इंडस्ट्री के सबसे बेहतर सेवरेंस पैकेज (मुआवजा) में से एक दे रही है। बिजनेस इनसाइडर की एक खबर के अनुसार अमेरिका में नौकरी गंवाने वाले कुछ कर्मचारियों को उनकी भूमिका और कंपनी में काम करने की अवधि के आधार पर 39 हफ्ते तक की बेसिक सैलरी मिलेगी। यह किसी कर्मचारी की लगभग नौ महीने की सैलरी के बराबर है। इसके अलावा कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट वैश्विक स्तर पर करीब 4,800 कर्मचारियों की छंटनी कर रही है, जो उसके कुल वर्कफोर्स का लगभग 2.1 प्रतिशत है।

किसे मिलेगी कितनी रकम?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हर कर्मचारी को मिलने वाली रकम उनके इंटरनल लेवल पर निर्भर करती है। लेवल 64 और उससे नीचे के कर्मचारियों को माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के हर 6 महीने के लिए एक हफ्ते की बेसिक सैलरी मिलेगी। इसके अलावा, लेवल 65 से 67 वाले कर्मचारियों को काम के हर छह महीने के लिए दो हफ्ते की बेसिक सैलरी मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अलग मुआवजा नीति लागू होगी।

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जानकारी के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट योग्य कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के आधार पर छह या 12 महीने के लिए स्टॉक वेस्टिंग की सुविधा भी दे रहा है। प्रभावित कर्मचारियों को छह महीने का पेड हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। इसके साथ ही COBRA के जरिए अपने खर्च पर एक और साल तक हेल्थकेयर कवरेज जारी रखने का विकल्प भी मिलेगा।

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ये छंटनी ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया भर की आईटी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी से निवेश कर रही हैं। इनमें माइक्रोसॉफ्ट भी लीडिंग भूमिका निभा रही है। जानकारी के मुताबिक कंपनी इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर लगभग 190 अरब डॉलर खर्च करेगी। इसका एक बड़ा हिस्सा AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में जाएगा, जिसमें डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग क्षमता शामिल है।

माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था ऐलान?

माइक्रोसॉफ्ट वैश्विक स्तर पर करीब 4,800 कर्मचारियों की छंटनी करेगी, जो उसके कुल वर्कफोर्स का लगभग 2.1 प्रतिशत है। इस कटौती के दौरान कंपनी के वीडियो गेम कारोबार एक्सबॉक्स से बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रभावित होंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया था कि एक्सबॉक्स इकाई में लगभग 1,600 कर्मचारियों की छंटनी की गई है और चालू वित्त वर्ष में अन्य 1,600 पद भी समाप्त किए जाएंगे। कारोबार पुनर्गठन के तहत कुल 4,800 कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी एमी कोलमैन ने कहा कि यह छंटनी ग्राहकों की जरूरतों में बदलाव के कारण की जा रही है और हटाए गए पदों की जगह एआई नहीं ले रही है।

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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