छंटनी के बावजूद Microsoft का बड़ा दिल, कर्मचारियों को 9 महीने तक सैलरी देगी कंपनी

दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Microsoft ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। हालांकि, छंटनी के बावजूद माइक्रोसॉफ्ट अपने कर्मचारियों को टेक इंडस्ट्री के सबसे बेहतर सेवरेंस पैकेज (मुआवजा) में से एक दे रही है। बिजनेस इनसाइडर की एक खबर के अनुसार अमेरिका में नौकरी गंवाने वाले कुछ कर्मचारियों को उनकी भूमिका और कंपनी में काम करने की अवधि के आधार पर 39 हफ्ते तक की बेसिक सैलरी मिलेगी। यह किसी कर्मचारी की लगभग नौ महीने की सैलरी के बराबर है। इसके अलावा कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट वैश्विक स्तर पर करीब 4,800 कर्मचारियों की छंटनी कर रही है, जो उसके कुल वर्कफोर्स का लगभग 2.1 प्रतिशत है।

किसे मिलेगी कितनी रकम? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हर कर्मचारी को मिलने वाली रकम उनके इंटरनल लेवल पर निर्भर करती है। लेवल 64 और उससे नीचे के कर्मचारियों को माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के हर 6 महीने के लिए एक हफ्ते की बेसिक सैलरी मिलेगी। इसके अलावा, लेवल 65 से 67 वाले कर्मचारियों को काम के हर छह महीने के लिए दो हफ्ते की बेसिक सैलरी मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अलग मुआवजा नीति लागू होगी।

जानकारी के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट योग्य कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के आधार पर छह या 12 महीने के लिए स्टॉक वेस्टिंग की सुविधा भी दे रहा है। प्रभावित कर्मचारियों को छह महीने का पेड हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। इसके साथ ही COBRA के जरिए अपने खर्च पर एक और साल तक हेल्थकेयर कवरेज जारी रखने का विकल्प भी मिलेगा।

ये छंटनी ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया भर की आईटी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी से निवेश कर रही हैं। इनमें माइक्रोसॉफ्ट भी लीडिंग भूमिका निभा रही है। जानकारी के मुताबिक कंपनी इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर लगभग 190 अरब डॉलर खर्च करेगी। इसका एक बड़ा हिस्सा AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में जाएगा, जिसमें डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग क्षमता शामिल है।