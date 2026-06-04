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AI के दौर में भी इंफोसिस कर्मचारियों की चांदी, बड़ा हो गया करोड़पति क्लब

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव के बीच इंफोसिस के 130 कर्मचारियों की सालाना कमाई 1 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है। यह एक साल पहले के मुकाबले 16 फीसदी उछाल को दिखाता है।

AI के दौर में भी इंफोसिस कर्मचारियों की चांदी, बड़ा हो गया करोड़पति क्लब

देश की दिग्गज बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस में सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इंफोसिस के 130 कर्मचारियों की सालाना कमाई 1 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है। यह एक साल पहले के मुकाबले 16 फीसदी उछाल को दिखाता है। कंपनी का कहना है कि इस बढ़ोतरी के कारण स्टॉक इंसेंटिव्स (ESOPs) की वैल्यू में बदलाव और वेतन संशोधन रहे हैं। करोड़पति कर्मचारियों की संख्या में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब आईटी उद्योग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जेनरेटिव AI और ऑटोमेशन के बढ़ते प्रभाव के कारण अनिश्चितताओं का सामना कर रहा है।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि सालाना रिपोर्ट में बताए गए करोड़पति कर्मचारियों की संख्या में सिर्फ वे भारत-स्थित कर्मचारी शामिल हैं जो पूरे वित्त वर्ष के दौरान कंपनी में सक्रिय थे। इसमें वे कर्मचारी शामिल नहीं हैं जो साल के दौरान कंपनी में शामिल हुए या छोड़कर चले गए और इसलिए उन्होंने पूरे साल काम नहीं किया। इस लिस्ट में कंपनी के टॉप 10 कर्मचारियों का वेतन भी शामिल नहीं है।

FY24 में 103 कर्मचारी करोड़पति

कंपनी की सालाना रिपोर्ट से जुटाए गए डेटा के मुताबिक इंफोसिस में 1 करोड़ रुपये से अधिक कमाने वाले कर्मचारियों की संख्या FY24 में 17% घटकर 103 हो गई थी। हालांकि, इसके बाद FY25 में यह 9% बढ़कर 112 हो गई। वहीं, FY22 से पहले यह संख्या 100 के आंकड़े से नीचे ही रही थी। इंफोसिस ने यह भी बताया कि FY26 के दौरान केवल 22 हाई सैलरी पाने वाले कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ी जबकि पिछले दो वर्षों में ऐसे करीब 67 कर्मचारी बाहर हुए थे। इससे साफ है कि कंपनी अपने टॉप टैलेंट को बनाए रखने में सफल रही है।

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इंफोसिस को FY27 के अंत तक कुल कर्मचारियों की संख्या में गिरावट की उम्मीद नहीं है। कंपनी अगले वित्त वर्ष में भी 20,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स की भर्ती करने की योजना बना रही है, जो पिछले वर्ष के समान है।

इंफोसिस के तिमाही नतीजे

आईटी कंपनी इंफोसिस का वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में मुनाफा 20.8 प्रतिशत बढ़कर 8,501 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आय में 1.5 से 3.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जताया है। कंपनी की परिचालन आय वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 13.4 प्रतिशत बढ़कर 46,402 करोड़ रुपये हो गई जो एक साल पहले 40,925 करोड़ रुपये थी।

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पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का मुनाफा 10.20 प्रतिशत बढ़कर 29,440 करोड़ रुपये रहा जो 2024-25 में 26,713 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2025-26 में परिचालन आय 9.6 प्रतिशत बढ़कर 1,78,650 करोड़ रुपये हो गई।

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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