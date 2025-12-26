कोफोर्ज की झोली में आई यह बड़ी कंपनी, शेयर बेचकर निकलते दिखे निवेशक
Coforge share price: शेयर बाजार में लिस्टेड आईटी कंपनी कोफोर्ज एआई फर्म एनकोरा में 2.35 अरब डॉलर (लगभग 21,133 करोड़ रुपये) के उद्यम मूल्य पर 100 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। यह अधिग्रहण पूरी तरह शेयरों के माध्यम से किया जाएगा। इसके तहत कोफोर्ज, एनकोरा के मौजूदा हिस्सेदारों को लगभग 1.89 अरब डॉलर मूल्य के प्रेफेंशियल शेयर जारी करेगी। डील पूरा होने के बाद विक्रेता की कोफोर्ज की बढ़ी हुई शेयर पूंजी में करीब 20 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।
क्या कहा कंपनी ने?
कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि कंपनी ने एडवेंट इंटरनेशनल, वारबर्ग पिनकस और अन्य अल्पांश हिस्सेदारों से एनकोरा के 100 प्रतिशत शेयर के अधिग्रहण के लिए अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सौदा उद्यम मूल्य 2.35 अरब डॉलर पर किया गया है। इस खबर के बीच कंपनी के शेयर में शुक्रवार को बिकवाली मोड में था। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन कोफोर्ज के शेयर करीब 4 पर्सेंट टूट गए। शेयर की क्लोजिंग 3.70% टूटकर 1673.25 रुपये पर थी। शेयर का ट्रेडिंग रेंज 1745.20 रुपये से 1658.70 रुपये के बीच था।
एनकोरा का राजस्व
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली एआई-आधारित कंपनी एनकोरा का वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 60 करोड़ डॉलर का राजस्व और करीब 19 प्रतिशत कर पूर्व आय (एबिटा) रहने का अनुमान है। कंपनी के अनुसार, इस अधिग्रहण से कोफोर्ज एक 2.5 अरब डॉलर की आईटी कंपनी के रूप में उभरेगी। एआई-आधारित इंजीनियरिंग, डेटा और क्लाउड सेवाओं से वित्त वर्ष 2026-27 में करीब दो अरब डॉलर की आय होने की उम्मीद है। बीते कुछ समय से कोफोर्ज लगातार अधिग्रहण कर रही है। दिसंबर 2024 में, इसने हैदराबाद स्थित इंजीनियरिंग सर्विसेज फर्म सिग्निटी टेक्नोलॉजीज को खरीदने के लिए ₹2,000 करोड़ खर्च किए।