कोफोर्ज की झोली में आई यह बड़ी कंपनी, शेयर बेचकर निकलते दिखे निवेशक

संक्षेप:

कोफोर्ज एआई फर्म एनकोरा में 2.35 अरब डॉलर (लगभग 21,133 करोड़ रुपये) के उद्यम मूल्य पर 100 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। इस खबर के बीच कोफोर्ज के शेयर करीब 4 पर्सेंट टूट गए। शेयर की क्लोजिंग 3.70% टूटकर 1673.25 रुपये पर थी। 

Dec 26, 2025 10:06 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Coforge share price: शेयर बाजार में लिस्टेड आईटी कंपनी कोफोर्ज एआई फर्म एनकोरा में 2.35 अरब डॉलर (लगभग 21,133 करोड़ रुपये) के उद्यम मूल्य पर 100 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। यह अधिग्रहण पूरी तरह शेयरों के माध्यम से किया जाएगा। इसके तहत कोफोर्ज, एनकोरा के मौजूदा हिस्सेदारों को लगभग 1.89 अरब डॉलर मूल्य के प्रेफेंशियल शेयर जारी करेगी। डील पूरा होने के बाद विक्रेता की कोफोर्ज की बढ़ी हुई शेयर पूंजी में करीब 20 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

क्या कहा कंपनी ने?

कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि कंपनी ने एडवेंट इंटरनेशनल, वारबर्ग पिनकस और अन्य अल्पांश हिस्सेदारों से एनकोरा के 100 प्रतिशत शेयर के अधिग्रहण के लिए अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सौदा उद्यम मूल्य 2.35 अरब डॉलर पर किया गया है। इस खबर के बीच कंपनी के शेयर में शुक्रवार को बिकवाली मोड में था। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन कोफोर्ज के शेयर करीब 4 पर्सेंट टूट गए। शेयर की क्लोजिंग 3.70% टूटकर 1673.25 रुपये पर थी। शेयर का ट्रेडिंग रेंज 1745.20 रुपये से 1658.70 रुपये के बीच था।

एनकोरा का राजस्व

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली एआई-आधारित कंपनी एनकोरा का वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 60 करोड़ डॉलर का राजस्व और करीब 19 प्रतिशत कर पूर्व आय (एबिटा) रहने का अनुमान है। कंपनी के अनुसार, इस अधिग्रहण से कोफोर्ज एक 2.5 अरब डॉलर की आईटी कंपनी के रूप में उभरेगी। एआई-आधारित इंजीनियरिंग, डेटा और क्लाउड सेवाओं से वित्त वर्ष 2026-27 में करीब दो अरब डॉलर की आय होने की उम्मीद है। बीते कुछ समय से कोफोर्ज लगातार अधिग्रहण कर रही है। दिसंबर 2024 में, इसने हैदराबाद स्थित इंजीनियरिंग सर्विसेज फर्म सिग्निटी टेक्नोलॉजीज को खरीदने के लिए ₹2,000 करोड़ खर्च किए।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
