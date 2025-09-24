पीरामल ग्रुप की कंपनी का होगा विलय, ईशा अंबानी के पति को मिली अहम जिम्मेदारी

विलय के बाद भी पीरामल फाइनेंस की कमान मजबूत हाथों में रहेगी। जयराम श्रीधरन, जो पहले सहायक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, अब नई इकाई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। ईशा अंबानी के पति आनंद पीरामल को पीरामल फाइनेंस का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।

मुकेश अंबानी परिवार के दामाद आनंद पीरामल को अहम जिम्मेदारी मिल गई है। ईशा अंबानी के पति आनंद पीरामल को पीरामल फाइनेंस का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड (PEL) और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीरामल फाइनेंस लिमिटेड (PFL) के विलय को मंजूरी दे दी है। इस विलय के बाद आनंद पीरामल को पीरामल फाइनेंस की जिम्मेदारी मिलेगी। अजय पीरामल, इस ग्रुप की बागडोर संभालते रहेंगे। इसके साथ ही उपाध्यक्ष स्वाति पीरामल भी अपने मौजूदा पद पर बनी रहेंगी।

जयराम श्रीधरन नई इकाई के प्रबंध निदेशक विलय के बाद भी पीरामल फाइनेंस की कमान मजबूत हाथों में रहेगी। जयराम श्रीधरन, जो पहले सहायक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, अब नई इकाई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। श्रीधरन आईआईटी दिल्ली और आईआईएम कोलकाता से पढ़ाई कर चुके हैं और पहले एक्सिस बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में पीरामल फाइनेंस का रिटेल लोन पोर्टफोलियो चार सालों में 5,300 करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 72,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसी दौरान कंपनी की शाखाओं का नेटवर्क 14 से बढ़कर 517 तक फैल गया। बता दें कि पीरामल ग्रुप में फाइनेंस, फार्मा, रियल एस्टेट की इकाई शामिल हैं।

आनंद पीरामल के बारे में आनंद पीरामल साल 2019 में ग्रुप से जुड़े थे और तभी से उन्होंने कंपनी को थोक रियल एस्टेट लेंडिंग से हटाकर एक नॉन-बैंकिंग लेंडर के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में पीरामल ने 34,250 करोड़ रुपये यानी करीब 4.1 अरब डॉलर में दिवालिया हो चुकी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन (DHFL) का अधिग्रहण किया था। यह सौदा भारत के दिवालियापन संहिता के तहत अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय सेवाओं का समाधान माना गया।