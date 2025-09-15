is there any hope of extension of last date for filing itr ITR दाखिल करने की लास्ट डेट बढ़ने की क्या है कोई उम्मीद, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़is there any hope of extension of last date for filing itr

ITR दाखिल करने की लास्ट डेट बढ़ने की क्या है कोई उम्मीद

ITR Last Date: अगर आप आज रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो आपको देर से दाखिल करने का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आय ₹5 लाख से कम है, तो ₹1,000 और अगर ₹5 लाख से ज्यादा है, तो ₹5,000 का जुर्माना लगेगा। साथ ही, ब्याज भी देना पड़ सकता है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 10:05 AM
ITR Last Date: आज, 15 सितंबर 2025, आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की लास्ट डेट है। इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट के पोर्टल eportal.incometax.gov.in के मुताबिक 14 सितंबर तक 13,43,46,245 रजिस्टर्ड इंडिविजुअल यूजर्स में से 6,69,00,223 ने आईटीआर भर दिया है। इनमें से 6,03,98,408 का आईटीआर वेरिफाई भी हो चुके हैं और 4,00,82,620 लोगों के रिटर्न प्रोसेस हो चुके हैं।

टैक्सपेयर्स की शिकायतें

कई करदाताओं ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है कि इनकम टैक्स पोर्टल धीमा या बंद होने के कारण वे रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। एक यूजर ने कहा, "पोर्टल इतना धीमा है कि काम नहीं हो पा रहा। सरकार को सर्वर ठीक करने चाहिए।" दूसरे यूजर ने डेडलाइन बढ़ाने की मांग की। हालांकि, इनकम टैक्स विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 सितंबर 2025 ही अंतिम तिथि है और कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

डेडलाइन छूटने के नुकसान

अगर आप आज रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो आपको देर से दाखिल करने का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आय ₹5 लाख से कम है, तो ₹1,000 और अगर ₹5 लाख से ज्यादा है, तो ₹5,000 का जुर्माना लगेगा। साथ ही, ब्याज भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा, आप कुछ टैक्स लाभ खो देंगे, जैसे कि पुराने टैक्स व्यवस्था में स्विच करने का विकल्प, नुकसान आगे बढ़ाने का फायदा, और कुछ कटौतियां (जैसे HRA, EPF अंडर 80C, LTA)।

पोर्टल की समस्याओं से निपटने के टिप्स

विभाग ने सलाह दी है कि ब्राउजर का कैश साफ करें, माइक्रोसॉफ्ट एज या गूगल क्रोम के नए वर्जन इस्तेमाल करें, और LAN इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करें। अगर पोर्टल धीमा है, तो सुबह या देर शाम कोशिश करें। अगर समस्या बनी रहती है, तो हेल्पडेस्क (24x7 उपलब्ध) से संपर्क करें।

आगे की राह

अगर आप आज रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो आप 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन जुर्माना और ब्याज देना होगा। ध्यान रखें, रिटर्न दाखिल करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन (e-verification) 30 दिनों के भीतर जरूर करें, नहीं तो रिटर्न अमान्य माना जाएगा।

