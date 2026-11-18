मुख्य बातें

सोना अपने जनवरी के हाई लेवल 1.93 लाख रुपये से टूटकर यह 131500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है।

Gold Outlook: 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। इसी दिन से भारत में शादी का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में सोने की कीमतों में गिरावट उन परिवारों के लिए राहत लेकर आई है, जिन्हें शादी के लिए गहने खरीदने हैं। वहीं, सोने और चांदी की कीमतों में आई तेज गिरावट ने निवेशकों को चिंता में डाल दिया है। आज

साल 2026 की शुरुआत में रिकॉर्ड तेजी के बाद दोनों कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोना अपने जनवरी के हाई लेवल 1.93 लाख रुपये से टूटकर 131500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। जबकि, चांदी 4.20 लाख रुपये प्रति किलो के शिखर से टूटकर 163889 रुपये प्रति किलो पर आ गई है।

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट क्यों आ रही है और क्या मौजूदा स्तर पर खरीदारी करना फायदेमंद रहेगा? हमने यही सवाल केडिया कमोडिटिज के प्रेसीडेंट अजय केडिया से किया। उन्होंने विस्तार से इसका जवाब दिया।

सवाल: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट क्यों आ रही है? जवाब: सोने-चांदी में गिरावट की सबसे बड़ी वजह मुनाफावसूली, डॉलर में मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी है। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। इससे महंगाई बढ़ने की आशंका मजबूत हुई है और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीदें बदल गई हैं।

सवाल: डॉलर इंडेक्स और फेड का क्या है चक्कर? जवाब: डॉलर इंडेक्स 103 के ऊपर पहुंचने और अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड करीब 5.15 प्रतिशत होने से सोने-चांदी जैसी ब्याज नहीं देने वाली संपत्तियों की मांग पर दबाव पड़ा है। बाजार को अब दिसंबर में फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी की आशंका है। इसका असर भी बुलियन की कीमतों पर पड़ रहा है।

सवाल: शादी के सीजन में सोना खरीदें या करें इंतजार? जवाब: जिन लोगों को शादी या किसी दूसरे जरूरी काम के लिए सोना खरीदना है, वे मौजूदा गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। कीमतों के बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंचने का इंतजार करना सही रणनीति नहीं हो सकती।

सवाल: सोना-चांदी के निवेशक क्या करें? जवाब: निवेश के लिहाज से सोना और चांदी खरीदने वालों को एक साथ पूरी रकम लगाने से बचना चाहिए। निवेशक अपनी रिस्क लेने की क्षमता और फाइनेंशियल टार्गेट के हिसाब से कुल पोर्टफोलियो का 15 से 20 प्रतिशत हिस्सा कीमती धातुओं में रख सकते हैं। इसके लिए एकमुश्त निवेश करने के बजाय किस्तों में खरीदारी करना बेहतर रणनीति हो सकती है।

सवाल: पहले से निवेश करने वाले क्या करें? जवाब: पिछले एक-दो साल में सोने और चांदी में निवेश करने वाले लोगों को मौजूदा गिरावट देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। केवल कीमतों में गिरावट के कारण जल्दबाजी में बिकवाली करने से बचना चाहिए। हालांकि, निवेशकों को अपने खरीद मूल्य और पोर्टफोलियो में सोने-चांदी की हिस्सेदारी को ध्यान में रखकर फैसला करना चाहिए।

सवाल: सोने की डिमांड को लेकर क्या कोई अपडेट है? जवाब: सोने की मांग को लेकर अभी भी कुछ मजबूत संकेत मौजूद हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक, 2026 की तीसरी तिमाही में केंद्रीय बैंकों ने 321 टन सोने की खरीदारी की। वहीं, गोल्ड आधारित ईटीएफ में 211 टन का निवेश आया।

दूसरी तरफ, सिल्वर इंस्टीट्यूट ने 2026 में ग्लोबल लेवल पर चांदी की सप्लाई में 3.5 करोड़ औंस की कमी रहने का अनुमान जताया है। इससे संकेत मिलता है कि कीमतों में गिरावट के बावजूद सोने-चांदी की लंबी अवधि की मांग कमजोर नहीं हुई है।

सवाल: सोना-चांदी का आगे क्या रहेगा भाव? जवाब: सोने और चांदी की कीमतों में आगे कितनी गिरावट आएगी या तेजी कब लौटेगी, इसका सटीक अनुमान लगाना फिलहाल मुश्किल है। अमेरिकी ब्याज दरों, बॉन्ड यील्ड, महंगाई और भू-राजनीतिक घटनाक्रम का असर आगे भी कीमतों पर पड़ सकता है।

एमसीएक्स पर सोने के लिए 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर अहम सपोर्ट जोन बन सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के लिए 3,680 से 3,700 डॉलर प्रति औंस का स्तर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं, चांदी में 1.60 लाख रुपये प्रति किलो के आसपास खरीदारी का अच्छा मौका बन सकता है।