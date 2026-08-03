टॉप-10 अरबपतियों की लिस्ट पर 'अमेरिका' का पूरी तरह कब्जा होने वाला है?
मुख्य बातें
- Bloomberg Billionaires List: कभी एलन मस्क को दुनिया के सबसे रईस की कुर्सी से उतारने वाले क्या बर्नार्ड अर्नाल्ट टॉप-10 से बाहर हो जाएंगे? टॉप-10 में कई सालों से अकेले इस गैर-अमेरिकी ने अपना जो दबदबा बनाए रखा है, वह क्या जल्द ही खत्म हो जाएगा?
दुनिया के टॉप-10 अरबपतियों की लिस्ट में वैसे तो अमेरिकियों का ही दबदबा है, लेकिन इसमें एक मात्र अरबपति फ्रांस के बर्नार्ड अरनॉल्ट हैं। इस साल अर्नाल्ट अब तक 47.3 अरब डॉलर गंवा कर 10वें स्थान पर हैं। कभी एलन मस्क को दुनिया के सबसे रईस की कुर्सी से उतारने वाले अर्नाल्ट क्या टॉप-10 में अपनी जगह बरकरार रख पाएंगे? क्या ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के टॉप-10 अमीरों की लिस्ट पर पूरी तरह अमेरिकियों का कब्जा हो जाएगा? आइए इन सवालों का जवाब तलाशें...
अरबपतियों की लिस्ट में अभी कौन-कहां है
ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स में दुनिया के 10 सबसे रईसों में एलन मस्क सबसे ऊपर हैं। पहले से लेकर नौवें स्थान तक टेक जाइंट बैठे हुए हैं। मस्क के करीब 400 अरब डॉलर गंवाने के बावजूद उनकी संपत्ति अभी दूसरे नंबर के अमीर लैरी पेज के 305 अरब डॉलर के दोगुने से अधिक है। मस्क के पास इस समय 684 अरब डॉलर का नेटवर्थ है।
तीसरे नंबर पर अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस हैं। इस अमेरिकन बिलियनेयर की संपत्ति शुक्रवार को एक झटके में 32.3 अरब डॉलर बढ़कर 290 अरब डॉलर पर पहुंच गई है।
चौथे नंबर पर काबिज सर्गी ब्रिन भी अमेरिका से ही आते हैं। इनकी दौल में बीते शुक्रवार 16.8 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और अब इनका नेटवर्थ 283 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। पांचवें पर माइकल डेल हैं, जिनकी संपत्ति अभी 217 अरब डॉलर है।
इसके बाद छठे पर मार्क जुकरबर्ग हैं और इनका नेटवर्थ 199 अरब डॉलर है। जुकरबर्ग ने इस साल अबतक 34.6 अरब डॉलर गंवाया है। लैरी एलिसन भी इस साल 66 अरब डॉलर गंवा चुके हैं और दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 181 अरब डॉलर के साथ 7वें नंबर पर हैं।
जेनसेन हुआंग 166 अरब डॉलर के साथ आठवें नंबर पर हैं। इनकी कुल दौलत 166 अरब डॉलर है। 9वें स्थान पर स्टीव बाल्मर हैं। इनके पास कुल दौलत 163 अरब डॉलर है। इनको इस साल 5.30 अरब डॉलर की चपत लगी है।
तो क्या बर्नार्ड अर्नाल्ट टॉप-10 से बाहर हो जाएंगे?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बर्नार्ड अर्नाल्ट टॉप-10 से बाहर हो जाएंगे? टॉप-10 में कई सालों से अकेले इस गैर-अमेरिकी ने अपना जो दबदबा बनाए रखा है, वह क्या जल्द ही खत्म हो जाएगा? तो जवाब है, हां भी और नहीं भी। क्योंकि, 11वें नंबर पर काबिज वॉरेन बफे की कुल दौलत 145 अरब डॉलर है। बफे और अर्नाल्ट के बीच फासला 16 अरब डॉलर का है।
यह तभी टूटेगा जब अर्नाल्ट की दौलत में कोई बड़ी सेंध लग जाए या बफे की दौलत में अचनाक इतना इजाफा हो जाए कि 16 अरब का फासला मिट जाए। चूंकि, अरबपतियों की दौलत का बड़ा हिस्सा उनकी कंपनियों के शेयरों से आता है, इसलिए स्टॉक में कोई भी उतार-चढ़ाव बिलियनेयर इंडेक्स में उथल-पुथल मचा सकता है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें