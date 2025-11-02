Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Is The Rs 2000 Note Still Valid RBI Confirms Over 98 percent Of Rs 2000 Banknotes Returned
₹2000 के नोट पर RBI ने दी बड़ी जानकारी, आपके पास हैं ये नोट तो तुरंत जान लें डिटेल

₹2000 के नोट पर RBI ने दी बड़ी जानकारी, आपके पास हैं ये नोट तो तुरंत जान लें डिटेल

संक्षेप: ₹2000 का नोट अब लगभग रोजमर्रा के लेन-देन से गायब हो चुका है। लोगों ने अपने नोट या तो बैंकों में जमा करा दिए हैं या बदल लिए हैं। केवल बहुत कम मात्रा में ऐसे नोट अब भी लोगों के पास बचे हैं।

Sun, 2 Nov 2025 07:07 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की वापसी को लेकर ताजा आंकड़े जारी किए हैं। देशभर में कई लोगों के मन में यह सवाल था कि 'सारा गुलाबी नकद आखिर गया कहां?' — अब RBI के आंकड़े इसका स्पष्ट जवाब दे रहे हैं।31 अक्टूबर 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार, ₹2000 के अधिकांश नोट अब वापस बैंकिंग सिस्टम में लौट आए हैं। यह केंद्र बैंक की नोट वापसी पहल की बड़ी सफलता मानी जा रही है। RBI ने बताया कि जब 19 मई 2023 को ₹2000 के नोटों को चरणबद्ध तरीके से चलन से हटाने की घोषणा की गई थी, तब इन नोटों का कुल मूल्य ₹3.56 लाख करोड़ था। लेकिन अब, 31 अक्टूबर 2025 तक, यह राशि घटकर मात्र ₹5,817 करोड़ रह गई है। इसका मतलब है कि लगभग 98.37% नोट वापस बैंकों या RBI को जमा हो चुके हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जनता के लिए इसका क्या मतलब है?

इस आंकड़े से साफ है कि ₹2000 का नोट अब लगभग रोजमर्रा के लेन-देन से गायब हो चुका है। लोगों ने अपने नोट या तो बैंकों में जमा करा दिए हैं या बदल लिए हैं। केवल बहुत कम मात्रा में ऐसे नोट अब भी लोगों के पास बचे हैं।

क्या ₹2000 का नोट अब भी वैध है?

जी हां, RBI ने स्पष्ट किया है कि ₹2000 का नोट अब भी “लीगल टेंडर” यानी वैध मुद्रा है। इसका मतलब है कि यदि आपके पास यह नोट है, तो इसकी कीमत शून्य नहीं हुई है — यह अब भी मान्य है। हालांकि, सभी बैंक शाखाओं में इसे बदलने या जमा करने की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर 2023 थी।

अब कहां और कैसे बदला जा सकता है ₹2000 का नोट?

यदि आपके पास अभी भी ₹2000 के नोट मौजूद हैं, तो RBI ने इसके लिए दो सुविधाएं जारी रखी हैं —

1. RBI के 19 Issue Offices पर जमा या बदलें-

देशभर में मौजूद RBI के 19 Issue Offices में आप सीधे जाकर ₹2000 के नोट बदल सकते हैं। साथ ही, 9 अक्टूबर 2023 से इन दफ्तरों में नोट सीधे अपने बैंक खाते में जमा कराने की सुविधा भी दी गई है।

2. डाक के जरिए भेजने की सुविधा-

RBI ने यह भी सुविधा दी है कि आम जनता अपने ₹2000 के नोट इंडिया पोस्ट के माध्यम से किसी भी RBI Issue Office को भेज सकती है। भेजे गए नोटों का मूल्य आपके बैंक खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा।

RBI का उद्देश्य पूरा हुआ

RBI का यह कदम नकद लेन-देन को पारदर्शी बनाने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दो साल से कम समय में ₹2000 के लगभग सभी नोटों की वापसी इस नीति की सफलता का प्रमाण है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।