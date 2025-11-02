₹2000 के नोट पर RBI ने दी बड़ी जानकारी, आपके पास हैं ये नोट तो तुरंत जान लें डिटेल

संक्षेप: ₹2000 का नोट अब लगभग रोजमर्रा के लेन-देन से गायब हो चुका है। लोगों ने अपने नोट या तो बैंकों में जमा करा दिए हैं या बदल लिए हैं। केवल बहुत कम मात्रा में ऐसे नोट अब भी लोगों के पास बचे हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की वापसी को लेकर ताजा आंकड़े जारी किए हैं। देशभर में कई लोगों के मन में यह सवाल था कि 'सारा गुलाबी नकद आखिर गया कहां?' — अब RBI के आंकड़े इसका स्पष्ट जवाब दे रहे हैं।31 अक्टूबर 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार, ₹2000 के अधिकांश नोट अब वापस बैंकिंग सिस्टम में लौट आए हैं। यह केंद्र बैंक की नोट वापसी पहल की बड़ी सफलता मानी जा रही है। RBI ने बताया कि जब 19 मई 2023 को ₹2000 के नोटों को चरणबद्ध तरीके से चलन से हटाने की घोषणा की गई थी, तब इन नोटों का कुल मूल्य ₹3.56 लाख करोड़ था। लेकिन अब, 31 अक्टूबर 2025 तक, यह राशि घटकर मात्र ₹5,817 करोड़ रह गई है। इसका मतलब है कि लगभग 98.37% नोट वापस बैंकों या RBI को जमा हो चुके हैं।

जनता के लिए इसका क्या मतलब है? इस आंकड़े से साफ है कि ₹2000 का नोट अब लगभग रोजमर्रा के लेन-देन से गायब हो चुका है। लोगों ने अपने नोट या तो बैंकों में जमा करा दिए हैं या बदल लिए हैं। केवल बहुत कम मात्रा में ऐसे नोट अब भी लोगों के पास बचे हैं।

क्या ₹2000 का नोट अब भी वैध है? जी हां, RBI ने स्पष्ट किया है कि ₹2000 का नोट अब भी “लीगल टेंडर” यानी वैध मुद्रा है। इसका मतलब है कि यदि आपके पास यह नोट है, तो इसकी कीमत शून्य नहीं हुई है — यह अब भी मान्य है। हालांकि, सभी बैंक शाखाओं में इसे बदलने या जमा करने की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर 2023 थी।

अब कहां और कैसे बदला जा सकता है ₹2000 का नोट? यदि आपके पास अभी भी ₹2000 के नोट मौजूद हैं, तो RBI ने इसके लिए दो सुविधाएं जारी रखी हैं —

1. RBI के 19 Issue Offices पर जमा या बदलें- देशभर में मौजूद RBI के 19 Issue Offices में आप सीधे जाकर ₹2000 के नोट बदल सकते हैं। साथ ही, 9 अक्टूबर 2023 से इन दफ्तरों में नोट सीधे अपने बैंक खाते में जमा कराने की सुविधा भी दी गई है।

2. डाक के जरिए भेजने की सुविधा- RBI ने यह भी सुविधा दी है कि आम जनता अपने ₹2000 के नोट इंडिया पोस्ट के माध्यम से किसी भी RBI Issue Office को भेज सकती है। भेजे गए नोटों का मूल्य आपके बैंक खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा।