क्या ITR फाइल करने की लास्ट डेट 30 सितंबर हो गई? जानें इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने क्या कहा

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 11:24 AM
ITR Last Date: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन को लेकर आयकर विभाग ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने कहा है कि 15 सितंबर की समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई गई है। रविवार की देर शात्र को विभाग ने यह स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया और WhatsApp पर वायरल हो रही 30 सितंबर तक एक्सटेंशन की खबर पूरी तरह से फेक है।

एक्सटेंशन की अफवाह क्यों उठी?

कई लोगों ने शनिवार और रविवार को आयकर पोर्टल में दिक्कतों की शिकायत की थी और 15 सितंबर की डेडलाइन आगे बढ़ाने की मांग की थी। इसी के चलते एक फेक आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें दावा किया जा रहा था कि CBDT ने डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है।

विभाग की चेतावनी

आयकर विभाग ने करदाताओं से कहा है कि वे केवल उसके आधिकारिक अपडेट (@IncomeTaxIndia) पर ही भरोसा करें। साथ ही, विभाग ने बताया कि ITR दाखिल करने, टैक्स भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में मदद के लिए उनकी हेल्पडेस्क 24x7 काम कर रही है और फोन कॉल, लाइव चैट, WebEx सत्रों और Twitter/X के जरिए सहायता उपलब्ध है।

कितने लोगों ने अब तक दाखिल किया ITR?

विभाग के अनुसार, अब तक Assessment Year 2025-26 के लिए छह करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। बिना जुर्माना दिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर ही है।

आज नहीं भरे तो होगा नुकसान

अगर आप आज रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो आपको देर से दाखिल करने का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आय ₹5 लाख से कम है, तो ₹1,000 और अगर ₹5 लाख से ज्यादा है, तो ₹5,000 का जुर्माना लगेगा। साथ ही, ब्याज भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा, आप कुछ टैक्स लाभ खो देंगे, जैसे कि पुराने टैक्स व्यवस्था में स्विच करने का विकल्प, नुकसान आगे बढ़ाने का फायदा, और कुछ कटौतियां (जैसे HRA, EPF अंडर 80C, LTA)।

