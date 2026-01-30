क्या फूट रहा सोने-चांदी का बुलबुला, खरीदने का सही मौका या मुनाफावसूली का समय?

संक्षेप: Gold Silver Outlook: कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों में इतनी तेज वृद्धि के बाद अब मुनाफावसूली का सही समय हो सकता है। उनका तर्क है कि जब कोई संपत्ति अपने लंबी अवधि के ट्रेंड से काफी ऊपर चली जाती है, तो उसमें सुधार या कंसोलिडेशन स्वाभाविक है।

Gold Silver Outlook: सोने-चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट है। MCX पर सोने की कीमत में शुक्रवार, 30 जनवरी को सुबह के कारोबार में तेज गिरावट आई। डॉलर इंडेक्स में मजबूत बढ़ोतरी के बाद ऊंचे लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग के कारण ऐसा हुआ। MCX फरवरी गोल्ड फ्यूचर्स ₹10,000 से ज़्यादा, यानी 6% गिरकर ₹1,59,250 प्रति 10 ग्राम के लेवल पर आ गया, जबकि MCX मार्च सिल्वर फ्यूचर्स लगभग ₹25,000, यानी 6% से ज़्यादा गिरकर ₹3,75,001 प्रति किलोग्राम पर आ गया।

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों में इतनी तेज वृद्धि के बाद अब मुनाफावसूली का सही समय हो सकता है। उनका तर्क है कि जब कोई संपत्ति अपने लंबी अवधि के ट्रेंड से काफी ऊपर चली जाती है, तो उसमें सुधार या कंसोलिडेशन स्वाभाविक है।

सावधानी बरतने का समय एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती का मानना है कि सोना अति-उत्साह की स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि इस 'रॉकेट रैली' की रफ्तार शॉर्ट टर्म में सावधानी बरतने की मांग करती है। उन्होंने मार्जिन बढ़ने और फिजिकल कॉइन मार्केट में रुकावट जैसे टेंशन प्वाइंट की ओर इशारा किया। उन्होंने चेतावनी दी कि ईटीएफ में फिजिकल गोल्ड जमा करने की चुनौती के कारण 2026 में खरीद सुविधाएं और निलंबित हो सकती हैं। भारती के अनुसार, नए निवेश के लिए यह उच्च जोखिम वाला एंट्री प्वाइंट है।

दूसरा दृष्टिकोण: असाधारण वृद्धि के बाद सुधार आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के मनीष श्रीवास्तव ने ऐतिहासिक रुझान की ओर इशारा करते हुए कहा कि असाधारण वृद्धि वाले वर्षों के बाद सुधार या ठहराव का दौर आता है। उनके मुताबिक, सोने में 120% और चांदी में 320% की चढ़ाई लॉन्गटर्म ट्रेंड से हटकर है और इसे जारी रखना मुश्किल है। इसका मतलब यह नहीं है कि बुलबुला है, लेकिन ऊपर की गुंजाइश सीमित है और अस्थिरता बढ़ने का जोखिम अधिक है।

विपरीत राय: यह बुलबुला नहीं, मौद्रिक पुनर्निर्धारण है कोटक सिक्योरिटीज के अनिंद्य बनर्जी का मत है कि सोना बुलबुले में नहीं है। उनका कहना है कि तेज डी-डॉलराइजेशन और डी-ग्लोबलाइजेशन के चलते ब्रेटन वुड्स के बाद का मौद्रिक ढांचा टूट रहा है। सोना-चांदी फिएट मुद्राओं (खासकर अमेरिकी डॉलर) द्वारा कब्जाए गए रिजर्व-करेंसी प्रीमियम को वापस हासिल कर रहे हैं। बनर्जी ने कहा कि यह सट्टेबाजी नहीं, बल्कि एक बड़े मौद्रिक पुनर्निर्धारण की शुरुआत है।

संरचनात्मक बदलावों को नजरअंदाज न करें एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिया सिंह ने कहा कि मौजूदा हलचल को बुलबुला कहने से इस साइकिल के मूल में छिपे संरचनात्मक बदलावों की अनदेखी हो सकती है। अमेरिकी कर्ज, वैश्विक व्यापार का बंटवारा और रिजर्व करेंसी की तटस्थता पर सवालों ने सोने को एक एंटी रिस्क हेज से एक मुख्य मौद्रिक संपत्ति बना दिया है।

क्या अभी सोना खरीदने का सही समय है? मुनाफा वसूली को प्राथमिकता दें वंदना भारती के अनुसार, जो निवेशक पहले से ही सोने में निवेश किए हुए हैं, उनके लिए संभावित अस्थिरता से निपटने के लिए आंशिक मुनाफा वसूली एक समझदार रणनीति है। लंबी अवधि का ट्रेंड तो तेजी का है, लेकिन बाजार को इन मुनाफों को पचाने और एक टिकाऊ आधार बनाने के लिए समय चाहिए।

लॉन्गटर्म रणनीतिक होल्डिंग के तौर पर रखें अनिंद्य बनर्जी का मानना है कि सोना और चांदी रणनीतिक होल्डिंग हैं, न कि शॉर्ट टर्म ट्रेड। पोर्टफोलियो में 25-30% का एलोकेशन उचित है। हालांकि 10-15% सोने और 25-30% चांदी में गिरावट संभव है, लेकिन यह मुनाफा वसूली का संकेत नहीं, बल्कि और खरीदारी का मौका होगा।