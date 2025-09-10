is the culture of work from home coming to an end this big company microsoft called people to the office वर्क फ्रॉम होम का कल्चर क्या खत्म हो रहा, इस दिग्गज कंपनी ने बुलाया ऑफिस, Business Hindi News - Hindustan
WFH: कोविड-19 महामारी के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कंपनियों ने घर से काम की शुरुआत की थी, लेकिन अब अमेजन जैसी कई टेक कंपनियां इस नीति को बदल रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट का यह कदम भी उसी दिशा में एक और कदम है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 08:58 AM
टेक दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने एक ब्लॉग पोस्ट में घोषणा की है कि अगले साल से उसके कर्मचारियों को हफ्ते में कम से कम तीन दिन ऑफिस आना अनिवार्य होगा। यह नई नीति सबसे पहले वाशिंगटन के रेडमंड स्थित कंपनी के मुख्यालय के आस-पास रहने वाले कर्मचारियों पर लागू की जाएगी।

कब शुरू हुआ था वर्क फ्रॉम होम?

साल 2020 में कोविड-19 महामारी के बाद जब कंपनियों ने ऑफिस खोले, तो माइक्रोसॉफ्ट ने लचीले काम के घंटों की नीति शुरू की थी। उस समय, बिना किसी मंजूरी के कर्मचारी कम से कम आधा समय घर से काम कर सकते थे, लेकिन असल में यह और भी लचीला था और ज्यादातर कर्मचारी ज्यादातर समय घर से ही काम करते थे।

किन कर्मचारियों पर लागू होगी नई नीति?

माइक्रोसॉफ्ट की चीफ पीपल ऑफिसर एमी कोलमैन के मुताबिक, इस नीति को तीन चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में मुख्यालय के आस-पास रहने वाले कर्मचारी शामिल होंगे, फिर धीरे-धीरे इसे अमेरिका के अन्य ऑफिसों और अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों तक बढ़ाया जाएगा। कोलमैन ने कहा, "कुछ के लिए यह कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन कुछ के लिए यह एक बड़ा समायोजन हो सकता है। इसीलिए हमने इसे लागू करने में समय दिया है।"

ब्लॉग के अनुसार, जो कर्मचारी माइक्रोसॉफ्ट के मुख्यालय के 50 मील के दायरे में रहते हैं, उन्हें फरवरी 2026 तक हफ्ते में तीन दिन ऑफिस आना होगा। अमेरिका के अन्य ऑफिसों के लिए समयसीमा और विवरण जल्द ही घोषित किए जाएंगे, जबकि अमेरिका से बाहर के कर्मचारियों के लिए योजना 2026 में शुरू होगी।

क्या अब खत्म होगी वर्क फ्रॉम होम संस्कृति?

कोविड-19 महामारी के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कंपनियों ने घर से काम की शुरुआत की थी, जो काफी लोकप्रिय हुई, लेकिन अब अमेजन जैसी कई टेक कंपनियां इस नीति को बदल रही हैं और कर्मचारियों को वापस ऑफिस बुला रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट का यह कदम भी उसी दिशा में एक और कदम है।

