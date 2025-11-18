क्या डूब रहा है क्रिप्टो मार्केट, बिटकॉइन 90000 डॉलर से नीचे, 7 माह के निचले स्तर पर

संक्षेप: क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन ने साल 2025 में हुई सारी बढ़त गंवा दी है। अक्टूबर में 126,000 डॉलर (लगभग 1.05 करोड़ रुपये) के शिखर के बाद से अब तक इसकी कीमतों में लगभग 30% की गिरावट आई है।

क्रिप्टो मार्केट में भूचाल है। सिंगापुर से खबर है कि मंगलवार को बिटकॉइन की कीमत सात महीने में पहली बार 90,000 डॉलर (लगभग 75 लाख रुपये) से नीचे आ गई। यह एक नया संकेत है कि निवेशकों का जोखिम भरे कारोबार से मोह भंग हो रहा है। जोखिम के प्रति संवेदनशील माने जाने वाले इस क्रिप्टोकरेंसी ने साल 2025 में हुई सारी बढ़त गंवा दी है। अक्टूबर में 126,000 डॉलर (लगभग 1.05 करोड़ रुपये) के शिखर के बाद से अब तक इसकी कीमतों में लगभग 30% की गिरावट आई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एशियाई बाजार में दोपहर तक इसकी कीमत 2% गिरकर 89,953 डॉलर (लगभग 74.9 लाख रुपये) पर पहुंच गई। पिछले हफ्ते ही यह 98,000 डॉलर (लगभग 81.6 लाख रुपये) के अपने सपोर्ट लेवल से नीचे फिसली थी।

गिरावट के कारण बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती को लेकर अनिश्चितता और व्यापक बाजार में नकारात्मक मूड ने क्रिप्टो बाजार को नीचे खींचा है। हांगकांग वेब3 एसोसिएशन के सह-अध्यक्ष जोशुआ चू के अनुसार, "बड़ी कंपनियों और संस्थानों द्वारा तेजी के दौर में खरीदे गए शेयर बेचने से गिरावट और तेज हो रही है, जिससे पूरे बाजार में दहशत फैलने का खतरा बढ़ रहा है।"

दूसरे क्रिप्टो और शेयरों पर असर बिटकॉइन के साथ-साथ दूसरे क्रिप्टोकरेंसी और उनसे जुड़े शेयरों पर भी मार पड़ी है। ईथर नामक क्रिप्टोकरेंसी अगस्त के शिखर से 40% गिरकर 2,997 डॉलर (लगभग 2.5 लाख रुपये) पर पहुंच गई है। बिटकॉइन जमा करने वाली कंपनियों, माइनिंग कंपनियों और एक्सचेंजों के शेयरों में भी गिरावट देखी गई है। एशिया में भी बाजार लुढ़के हैं, खासकर जापान और दक्षिण कोरिया के टेक्नोलॉजी शेयरों में।

क्या संकेत दे रही है गिरावट? इस साल की शुरुआत में बिटकॉइन में आई गिरावट के बाद ही अप्रैल में शेयर बाजार में भारी गिरावट आई थी। इसलिए कुछ लोगों को डर है कि कहीं क्रिप्टो की यह गिरावट फिर से बड़े बाजार संकट का संकेत तो नहीं दे रही।