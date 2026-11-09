कल मंगलवार, लेकिन बंद रहेगा शेयर बाजार, जानिए क्यों दी गई है छुट्टी?

मुख्य बातें

Stock Market Holiday: दिवाली के बाद शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए जरूरी खबर है। इस हफ्ते मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा। दिवाली-बालिप्रतिपदा के मौके पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) बंद रहेंगे। ऐसे में मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को निवेशक शेयरों की खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे। इस दिन इक्विटी, डेरिवेटिव्स, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (EGR) और डेट मार्केट में भी कारोबार बंद रहेगा।

रविवार को हुई थी मुहूर्त ट्रेडिंग इससे पहले रविवार, 8 नवंबर को दिवाली के मौके पर शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग का स्पेशल सेशन आयोजित किया गया था। इस दौरान NSE और BSE पर कुछ समय के लिए कारोबार हुआ। मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत बढ़त के साथ हुई थी, लेकिन बाद में सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं, सोमवार को बाजार में पिछले हफ्ते की शानदार तेजी के बाद कुछ निवेशकों ने मुनाफावसूली की।

नवंबर में इस दिन भी बंद रहेगा शेयर बाजार नवंबर महीने में दिवाली-बालिप्रतिपदा के अलावा एक और दिन शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी। 24 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर NSE और BSE में कारोबार बंद रहेगा। इस दिन इक्विटी, कमोडिटी और दूसरे संबंधित सेगमेंट में भी ट्रेडिंग नहीं होगी। यानी नवंबर में वीकेंड के अलावा निवेशकों को दो दिन शेयर बाजार की छुट्टी मिलेगी। इसके बाद दिसंबर में भी एक बड़ा स्टॉक मार्केट हॉलिडे आने वाला है। 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर NSE और BSE दोनों बंद रहेंगे।