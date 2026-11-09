कल मंगलवार, लेकिन बंद रहेगा शेयर बाजार, जानिए क्यों दी गई है छुट्टी?
मुख्य बातें
- StockMarket Today: बता दें कि रविवार, 8 नवंबर को दिवाली के मौके पर शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग का स्पेशल सेशन आयोजित किया गया था
- इस दौरान NSE और BSE पर कुछ समय के लिए कारोबार हुआ
- मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत बढ़त के साथ हुई थी, लेकिन बाद में सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए
Stock Market Holiday: दिवाली के बाद शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए जरूरी खबर है। इस हफ्ते मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा। दिवाली-बालिप्रतिपदा के मौके पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) बंद रहेंगे। ऐसे में मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को निवेशक शेयरों की खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे। इस दिन इक्विटी, डेरिवेटिव्स, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (EGR) और डेट मार्केट में भी कारोबार बंद रहेगा।
रविवार को हुई थी मुहूर्त ट्रेडिंग
इससे पहले रविवार, 8 नवंबर को दिवाली के मौके पर शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग का स्पेशल सेशन आयोजित किया गया था। इस दौरान NSE और BSE पर कुछ समय के लिए कारोबार हुआ। मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत बढ़त के साथ हुई थी, लेकिन बाद में सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं, सोमवार को बाजार में पिछले हफ्ते की शानदार तेजी के बाद कुछ निवेशकों ने मुनाफावसूली की।
नवंबर में इस दिन भी बंद रहेगा शेयर बाजार
नवंबर महीने में दिवाली-बालिप्रतिपदा के अलावा एक और दिन शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी। 24 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर NSE और BSE में कारोबार बंद रहेगा। इस दिन इक्विटी, कमोडिटी और दूसरे संबंधित सेगमेंट में भी ट्रेडिंग नहीं होगी। यानी नवंबर में वीकेंड के अलावा निवेशकों को दो दिन शेयर बाजार की छुट्टी मिलेगी। इसके बाद दिसंबर में भी एक बड़ा स्टॉक मार्केट हॉलिडे आने वाला है। 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर NSE और BSE दोनों बंद रहेंगे।
सोमवार को कैसा रहा शेयर बाजार का हाल
सोमवार को शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। पिछले हफ्ते की शानदार तेजी के बाद निवेशकों ने कुछ शेयरों में मुनाफावसूली की। पिछले सप्ताह सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 8 से 9 फीसदी तक की बढ़त दर्ज की गई थी। सोमवार को कारोबार के दौरान निफ्टी 50 में उतार-चढ़ाव रहा। शुरुआती गिरावट के बाद इंडेक्स में कुछ रिकवरी देखने को मिली। दिए गए कारोबारी अपडेट के मुताबिक, निफ्टी करीब 24,984 अंक पर 0.01 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। वहीं, सेंसेक्स 28 अंकों की तेजी के साथ 81,028.09 के स्तर पर पहुंच गया था। निफ्टी 50 में मारुति सुजुकी, L&T, अपोलो हॉस्पिटल्स, ट्रेंट, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और M&M जैसे शेयरों में बढ़त देखने को मिली।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें