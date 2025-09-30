क्या धरती से खत्म हो रही चांदी? जल्द ₹170000 पर पहुंच सकता है भाव

सोना-चांदी के बीच का अनुपात घटकर 81.64 पर आ गया है। आगे चांदी की कीमतें 50 डॉलर प्रति औंस का महत्वपूर्ण स्तर पार कर सकती हैं। इससे चांदी के 1,70,000 रुपये प्रति किलो तक जाने की संभावना है। अनुमानों के अनुसार 2050 तक चांदी के ज्ञात भंडार खत्म हो जाएंगे।

इस साल चांदी की कीमतों ने बाजार में तेज हलचल मचा दी है। सोने को पीछे छोड़ते हुए चांदी का मुनाफा अबतक 60 फीसदी के करीब पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले हफ्तों में चांदी का कीमतों में और तेजी आ सकती है और यह 1 लाख 70 हजार का स्तर छू सकती हैं।

उल्लेखनीय है कि MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) में चांदी बीते वर्ष 87,233 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो 29 सितंबर 2025 तक 60 प्रतिशत उछलकर 1,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। बीते एक माह में ही चांदी की कीमतें 25000 रुपये तक उछल गई हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चांदी के प्रति निवेशकों का जबरदस्त उत्साह बना हुआ है।

14 साल के उच्चतम स्तर पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी लगभग 14 साल के उच्चतम स्तर पर है और इसकी कीमतें 47.18 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई हैं। इस साल चांदी 60 फीसदी चढ़ चुकी है, जबकि सोना 45 फीसदी बढ़ा है।

नतीजतन सोना-चांदी के बीच का अनुपात घटकर 81.64 पर आ गया है। आगे चांदी की कीमतें 50 डॉलर प्रति औंस का महत्वपूर्ण स्तर पार कर सकती हैं। इससे चांदी के 1,70,000 रुपये प्रति किलो तक जाने की संभावना है।

सप्लाई में लगातार गिरावट रेटिंग एजेंसी नोमूरा के अनुसार, चांदी की निरंतर मांग के कारण जमा भंडार में तेजी से गिरावट आई है और इसकी सप्लाई दिसंबर 2020 में 22 महीने थी, जो दिसंबर 2023 तक केवल 13 महीने रह गई है।

नोमूरा ने अनुमान लगाया है कि 2025 में चांदी की मांग 114.83 करोड़ औंस होगी, जबकि सप्लाई 103.06 करोड़ औंस रहेगी। अगर उपभोग का यही पैटर्न जारी रहा तो अनुमानों के अनुसार 2050 तक चांदी के ज्ञात भंडार खत्म हो जाएंगे। इसकी के चलते निकट भविष्य में सोने की कीमतों में सीमित वृद्धि की संभावना के कारण चांदी को आकर्षक माना जा रहा है।

सबसे अधिक निवेश इस साल सोने और चांदी की तरफ निवेशक अधिक आकर्षित हुए हैं। हाई रिस्क वाले पोर्टफोलियो में आधा निवेश सोने की जगह अब चांदी में किया जा रहा है, जबकि सुरक्षित निवेश करने वाले भी 20 से 30 प्रतिशत हिस्सा चांदी में लगाने लगे हैं।

आमतौर पर कीमती धातुएं कुल निवेश का 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा होती हैं और इसमें भी लगभग पूरा हिस्सा सोने का ही होता था, लेकिन हाल के दिनों में चांदी ने लगातार अपनी पकड़ मज़बूत की है।

चांदी में तेजी के कारण 1. चांदी की औद्योगिक मांग में तेज उछाल

2. वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता

3. चांदी की सीमित होती सप्लाई

4. सोने के मुकाबले किफायती विकल्प