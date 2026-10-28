धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का सही मौका? जानें 28 अक्टूबर के ताजा भाव

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Gold Rate Today: सोने-चांदी के भाव में गिरावट जारी है।

Gold Silver Rates Toda: धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में भी यह सवाल होगा कि अभी खरीदारी कर लेना सही रहेगा या कीमतों में गिरावट का इंतजार करना चाहिए? एमसीएक्स पर चांदी 0.85 प्रतिशत टूटकर 1.95 लाख रुपये प्रति किलो पर आ गई है। जबकि, सोने का वायदा भाव 1.43 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

दूसरी ओर आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,000 डॉलर प्रति औंस के ऊपर बना हुआ है, जबकि भारत के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 1.44 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है।

28 अक्टूबर को भारत के प्रमुख शहरों में सोने-चांदी के भाव मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,44,230 प्रति 10 ग्राम है। जबकि 22 कैरेट का ₹1,32,211 और 18 कैरेट गोल्ड का भाव ₹1,08,173 प्रति 10 ग्राम है। वहीं, चांदी की कीमत ₹1,96,690 प्रति किलो है।

दिल्ली में सोने का भाव 24 कैरेट: ₹1,43,980 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट: ₹1,31,982 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट: ₹1,07,985 प्रति 10 ग्राम

चांदी का भाव: ₹1,96,350 प्रति किलो

बेंगलुरु में सोने का भाव 24 कैरेट: ₹1,44,340 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट: ₹1,32,312 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट: ₹1,08,255 प्रति 10 ग्राम

चांदी का भाव: ₹1,96,840 प्रति किलो

कोलकाता में सोने का भाव 24 कैरेट: ₹1,43,610 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट: ₹1,31,643 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट: ₹1,07,708 प्रति 10 ग्राम

चांदी का भाव: ₹1,95,820 प्रति किलो

धनतेरस से पहले सोना खरीदें या गिरावट का इंतजार करें? धनतेरस और दिवाली के दौरान सोने-चांदी की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में कीमतों में गिरावट का इंतजार करना हर खरीदार के लिए फायदेमंद हो, यह जरूरी नहीं है।मान लीजिए कि आप सोने के भाव में गिरावट की उम्मीद में खरीदारी टाल देते हैं। बाद में बाजार भाव थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ज्वेलर मेकिंग चार्ज या प्रीमियम बढ़ा देता है। ऐसी स्थिति में कम कीमत का फायदा आंशिक रूप से या पूरी तरह खत्म हो सकता है।

इसलिए केवल सोने के बाजार भाव को देखकर फैसला न लें। ज्वेलर से अंतिम कीमत पूछें और अलग-अलग दुकानों के भाव की तुलना करें। अगर धनतेरस पर पहनने के लिए गहने खरीदने हैं, तो बहुत बड़ी गिरावट का इंतजार करने के बजाय अपने बजट और जरूरत के हिसाब से खरीदारी करना व्यावहारिक हो सकता है।

निवेश के लिए सोना खरीदना है तो क्या करें? अगर आपका उद्देश्य गहने पहनना नहीं, बल्कि निवेश करना है, तो रणनीति अलग होनी चाहिए। आपके पास खरीदारी की कोई तय तारीख नहीं है तो एक ही दिन पूरी रकम लगाने के बजाय चरणों में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। इससे किसी एक दिन के भाव पर पूरी तरह निर्भरता कम होती है।

उदाहरण के लिए, अगर आप सोने और चांदी में कुल 1 लाख रुपये निवेश करना चाहते हैं, तो 50,000 रुपये अभी और बाकी रकम बाद में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।अगर बाद में कीमतें गिरती हैं तो बची हुई रकम कम भाव पर निवेश करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन कीमतें बढ़ने पर दूसरी खरीदारी महंगी भी पड़ सकती है। इसलिए यह तरीका मुनाफे की गारंटी नहीं देता।

निवेश के लिए गोल्ड ETF, सिल्वर ETF और संबंधित म्यूचुअल फंड विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। इनकी लागत, जोखिम और निवेश की शर्तें अलग-अलग होती हैं। निवेश से पहले इन्हें समझना जरूरी है।

चांदी खरीदने वालों के लिए क्या है सही रणनीति? सोने के मुकाबले चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव ज्यादा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि चांदी का इस्तेमाल केवल आभूषणों और निवेश में ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी और दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों में भी होता है। इसलिए चांदी की कीमत पर औद्योगिक मांग, वैश्विक आर्थिक गतिविधियों और आपूर्ति का भी असर पड़ता है।

अगर धनतेरस पर पूजा या दूसरे घरेलू इस्तेमाल के लिए चांदी खरीदनी है, तो बजट का एक हिस्सा पहले खर्च करने और जरूरत के मुताबिक बाकी खरीदारी बाद में करने पर विचार किया जा सकता है। वहीं, निवेश के लिए चांदी खरीदने वालों को इसकी कीमतों में हालिया उतार-चढ़ाव, निवेश अवधि और जोखिम सहने की क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए।