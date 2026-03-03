Hindustan Hindi News
क्या आज शेयर मार्केट खुला है या बंद, कैसी रही दुनिया भर के बाजारों की चाल

Mar 03, 2026 11:42 am IST
Is market open today : क्या आज घरेलू शेयर मार्केट खुला है? क्योंकि पूरे देश में होली कल यानी चार मार्क को मनाई जाएगी। आज चंद्र ग्रहण है। इसको लेकर इनवेस्टर्स संशय में हैं। तो बता दें 3 मार्च को होली हॉलिडे के दौरान कोई ट्रेडिंग नहीं होगी।

Is market open today : क्या आज घरेलू शेयर मार्केट खुला है? क्योंकि पूरे देश में होली कल यानी चार मार्क को मनाई जाएगी। आज चंद्र ग्रहण है। इसको लेकर इनवेस्टर्स संशय में हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की तरफ से जारी किए गए हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक आज यानी मंगलवार 3 मार्च 2026 को होली ट्रेडिंग हॉलिडे होगा। यानी, 3 मार्च को BSE और NSE दोनों एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए बंद रहेंगे।

3 मार्च को होली हॉलिडे के दौरान इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बारोइंग (SLB) सेगमेंट्स में कोई ट्रेडिंग या सेटलमेंट एक्टिविटीज नहीं होगी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) भी आज पहले हाफ में बंद रहेगा, जबकि शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक इवनिंग सेशन में ट्रेडिंग शुरू होगी। शेयर मार्केट में अब बुधवार 4 मार्च 2026 को रोजाना की तरह नॉर्मल ट्रेडिंग होगी।

इस साल अब कब-कब बंद रहेंगे शेयर बाजार

डेट और दिनछुट्टी का कारण
26 मार्च, गुरुवारराम नवमी
31 मार्च, मंगलवारश्री महावीर जयंती
3 अप्रैल, शुक्रवारगुड फ्राइडे
4 अप्रैल, मंगलवारबाबा साहब अंबेडकर जयंती
1 मई, शुक्रवारमहाराष्ट्र डे
28 मई, गुरुवारबकरीद
26 जून, शुक्रवारमुहर्रम
14 सितंबर, सोमवारगणेश चतुर्थी
2 अक्टूबर, शुक्रवारगांधी जयंती
20 अक्टूबर, मंगलवारदशहरा
10 नवंबर, मंगलवारदिवाली
24 नवंबर, मंगलवारप्रकाश गुरु पर्व, श्री गुरु नानक देव जी
25 दिसंबर, शुक्रवारक्रिसमस डे

एशियाई बाजारों में गिरावट, ईरान युद्ध से तेल की कीमतों में उछाल

मंगलवार को एशियाई शेयर बाजारों में ज्यादातर गिरावट देखी गई, जबकि क्रूड ऑयल (तेल) की कीमतों में तेजी आई। निवेशक ईरान में चल रहे युद्ध के कारण क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ने वाले संभावित खतरे को लेकर सतर्क हैं। सोमवार को छुट्टी के बाद खुलने पर दक्षिण कोरिया का शेयर बाजार 4.8% टूटकर 5,946.06 अंक पर आ गया।

अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड 77 सेंट की बढ़त के साथ 72.00 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.10 डॉलर बढ़कर 78.84 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

जापान का निक्केई 225 सूचकांक 2.1% गिरकर 56,853.48 पर आ गया। पानी ऊर्जा शेयरों में भारी गिरावट आई, जिसमें एनेओएस कॉर्प लगभग 6% और इडेमित्सु कोसान लगभग 4% लुढ़क गए।

ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 1.2% की गिरावट के साथ 9,089.50 पर, हॉन्ग कॉन्ग का हैंग सेंग 0.1% फिसलकर 26,038.29 पर और शंघाई कम्पोजिट इंडेक्स 0.3% लुढ़ककर 4,170.63 पर बंद हुआ।

एयरलाइन कंपनियों के शेयर लुढ़के

वॉल स्ट्रीट पर अमेरिकन एयरलाइंस, यूनाइटेड और डेल्टा सहित एयरलाइन कंपनियों के शेयर सोमवार को सबसे ज्यादा नुकसान में रहे। एशिया में भी यह नुकसान जारी रहा। जापान एयरलाइंस 5.2% गिरी, जबकि एएनए में 2.4%, कोरियन एयर में 8.9% और क्वांटास एयरवेज में 2.9% की गिरावट दर्ज की गई।

वॉल स्ट्रीट का हाल

सोमवार को अमेरिकी बाजार की बात करें तो एसएंडपी 500 शुरुआती 1.2% की गिरावट से उबरकर 0.1% से भी कम की बढ़त के साथ 6,881.62 पर बंद हुआ। डाऊ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज 0.1% फिसलकर 48,904.78 पर रहा, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 0.4% चढ़कर 22,748.86 पर बंद हुआ। दोनों सूचकांकों ने भी शुरुआती भारी गिरावट से वापसी की।

सोने के भाव

सोना 1.2% चढ़ गया क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में रहे और अमेरिकी अधिकारियों ने दुनिया को यह समझाने की कोशिश की कि यह युद्ध हमेशा नहीं चलेगा।

इनपुट: AP





दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

