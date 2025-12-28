Hindustan Hindi News
Stock Market Moldiays: क्या 1 जनवरी 2026 को बंद रहेगा शेयर बाजार? यहां चेक करें पूरी लिस्ट

संक्षेप:

Stock Market Holiday in 2026: क्या शेयर बाजार में 1 जनवरी 2026 को छुट्टी रहेगी या फिर सामान्य दिनों की तरह ही कारोबार होता रहेगा। एनएसई ने 2026 की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। जिसके अनुसार 1 जनवरी को शेयर बाजार में कारोबार होगा।

Dec 28, 2025 02:12 pm ISTTarun Pratap Singh मिंट
Stock Market Holiday in 2026: क्या शेयर बाजार में 1 जनवरी 2026 को छुट्टी रहेगी या फिर सामान्य दिनों की तरह ही कारोबार होता रहेगा। एनएसई ने 2026 की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। जिसके अनुसार 1 जनवरी को शेयर बाजार में कारोबार होगा। इस दिन स्टॉक मार्केट खुला रहेगा। एनएसई की तरफ से जारी की गई लिस्ट के अनुसार 2026 में स्टॉक मार्केट की पहली छुट्टी 26 जनवरी को है। इस दिन गणतंत्र दिवस की वजह से स्टॉक मार्केट बंद रहेगा। शनिवार और रविवार को अगर छोड़ दें तो 2026 में 15 ऐसे दिन हैं जिस स्टॉक मार्केट में कोई कारोबार नहीं होगा।

जनवरी 2026 में शेयर बाजार कब-कब बंद रहेगा

इस महीने सिर्फ 26 जनवरी के दिन ही शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी। शनिवार और रविवार को छोड़कर बाकि दिन स्टॉक मार्केट खुला रहेगा। फरवरी के महीने में एक भी छुट्टी नहीं है। यानी पूरे 28 दिन शेयर बाजार में कारोबार होगा।

मार्च के महीने में तीन दिन रहेगी छुट्टी

26 जनवरी के बाद अगली छुट्टी 3 मार्च को है। इस दिन होली की वजह से शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी। मार्च में दूसरा बड़ा त्योहार श्री राम नवमी का है। 2026 में राम नवमी 26 मार्च को है। इस दिन भी शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी। 31 मार्च को श्री महावीर जयंती की वजह से भी शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी।

अप्रैल 2026 में कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार

साप्ताहिक छुट्टियों को छोड़कर अप्रैल के महीने में दो दिन शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी। गुड फ्राइडे और डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की वजह से बाजार बंद रहेगा। गुड फ्राइडे का त्योहार 3 अप्रैल को है। वहीं, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाएगी।

2026 में कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार?

मई के महीने में भी भी दो दिन स्टॉक मार्केट में छुट्टी रहेगी। एक मई को महाराष्ट्र दिवस और 28 मई को बकरीद की वजह से शेयर बाजार में कोई कारोबार नहीं होगा। 26 जून को मुहर्रम, 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी, 30 अक्टूबर को दशहरा, 10 नवंबर को दिवाली, 26 नवंबर को प्रकाश पर्व और 25 दिसंबर को क्रिसमस की वजह से शेयर बाजार में कोई कारोबार नहीं होगा।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
