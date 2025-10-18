Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़is it bank are closed on dhanteras 2025 check here holidays list here
धनतेरस पर क्या आज बंद रहेंगे बैंक? यहां चेक करें दिवाली छुट्टियों की पूरी लिस्ट

धनतेरस पर क्या आज बंद रहेंगे बैंक? यहां चेक करें दिवाली छुट्टियों की पूरी लिस्ट

संक्षेप: Bank holiday today: गुवाहाटी में आज बैंक कटि बीहू की वजह से बंद रहेंगे। बाकि देश के अलग-अलग हिस्सों में बैंक खुला रहेगा। यानी अगर आपका कोई काम बैंक में है तो जाकर कर सकते हैं। ध्यान रहे कि कल रविवार है। तब बैंक कर्मियों की साप्ताहिक छुट्टी रहेगी

Sat, 18 Oct 2025 08:28 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bank holiday today: दिवाली की छुट्टियों की आज से अलग-अलग संस्थानों में शुरुआत हो जाती है। लेकिन क्या धनतरेस के दिन बैंक बंद रहेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की छुट्टियों की लिस्ट में धनतेरस शामिल है या नहीं है। इस बार किसी दिन आरबीआई के कैलेंडर में धनतेरस की छुट्टी है आइए जानते हैं।

गुवाहाटी में आज बैंक कटि बीहू की वजह से बंद रहेंगे। बाकि देश के अलग-अलग हिस्सों में बैंक खुला रहेगा। यानी अगर आपका कोई काम बैंक में है तो जाकर कर सकते हैं। ध्यान रहे कि कल रविवार है। तब बैंक कर्मियों की साप्ताहिक छुट्टी रहेगी।

ये भी पढ़ें:20 नहीं 21 अक्टूबर को है मुहूर्त ट्रेडिंग, सोमवार को क्या खुला रहेगा शेयर बाजार?

बैंक में दिवाली की छुट्टी कब?

20 अक्टूबर 2025 को बैंक आधिकारिक तौर पर दिवाली की छुट्टी की वजह से बंद रहेगा। यानी रविवार और सोमवार लगातार दो दिन देश भर के बैंक बंद रहेंगे। बता दें, अगले हफ्ते में महीने का चौथा शनिवार भी रहेगा ऐसे में उस दिन भी छुट्टी रहेगी। बैंक कारोबार के लिहाज से अगला हफ्ता काफी छोटा रहने वाला है।

18 अक्टूब से 26 अक्टूबर के बीच कब और कहां बंद रहेंगे बैंक

1- 18 अक्टूबर (शनिवार) - गुवाहाटी में कटि बीहू की वजह से बैंक में कोई कारोबार नहीं होंगे।

2- 19 अक्टूबर (रविवार) - देश भर के बैंक रविवार की वजह से बंद रहेंगे।

3- 20 अक्टूबर (सोमवार) - अगरतला, अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, छत्तीसगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, इटानगर, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, नई दिल्ली, पणजी, रायपुर, रांची, शिलॉन्ग, शिमला, तिरुअनंतपुरम् और विजयवाड़ा में बैंक कर्मियों की छुट्टी रहेगी।

ये भी पढ़ें:₹1.35 लाख तक सोना और चांदी ₹2.30 लाख, टूटेंगे अभी और रिकॉर्ड!

4- 21 अक्टूबर (मंगलवार) - बैंक बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, गैंगटॉक, इम्फॉल, जम्मू, मुंबई, नागपुर और श्रीनगर में बैंक इस दिन बंद रहेंगे। इस दिन दिवाली अवास्या और गोवर्धन पूजा का त्योहार है।

5- 22 अक्टूबर (गुरुवार) - अहमदाबाद, गंगटोक, इम्फाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती, लक्ष्मी पूजा जैसे त्योहारों की वजह से बैंक बंद रहेंगे।

6- 25 अक्टूबर (शनिवार) - महीने का चौथा शनिवार है। इस दिन बैंक बंद रहेंगे।

7- 26 अक्टूबर (रविवार) - बैंक इस दिन बंद रहेंगे।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Business News Bank Holiday Bank Holiday List अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।