शेयर है या पैसे का पेड़, 5 महीने में करीब 200% और 5 साल में 7073% का रिटर्न

एक छोटी कंपनी का शेयर बड़ा कमाल दिख रहा है। इसे शेयर नहीं बल्कि पैसे का पेड़ कहिए। क्योंकि, पिछले 5 महीने में करीब 200 पर्सेंट और 5 साल में 7071 पर्सेंट का रिटर्न दे चुका है। इतने से ही चौंक गए। 1995 से अब तक इसने 51312% का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 01:43 PM
यह आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, लेकिन जाने-माने इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल के पोर्टफोलियो का यह स्टॉक एक हिस्सा है।

जी हां! हम बात कर रहे हैं ASM Technologies की। इस कंपनी के शेयरों ने बुधवार, 20 अगस्त 2025 को एक नया इतिहास रच दिया। शेयर की कीमत ने ₹3,634 का नया रिकॉर्ड ऊंचाई छू ली, जो एक दिन में 10% से ज्यादा की उछाल थी। पिछले तीन दिनों में तो इस छोटी कंपनी के शेयरों में 33% का जबरदस्त उछाल देखने को मिला, लेकिन असली कहानी तो पिछले पांच महीनों की है, जहां इसके शेयर का भाव ₹1,223.80 से बढ़कर ₹3,634 पर पहुंच गया, यानी लगभग 197% की हैरतअंगेज बढ़त।

मुकुल अग्रवाल के पास 15.25 लाख शेयर

बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक इस तेजी के पीछे एक बड़ा कारण है प्रसिद्ध निवेशक मुकुल महावीर अग्रवाल का इस कंपनी पर बढ़ता भरोसा। 6 अगस्त, 2025 तक के आंकड़े बताते हैं कि मुकुल अग्रवाल के पास ASM Technologies के 15.25 लाख शेयर हैं, जो कंपनी में 11.7% हिस्सेदारी के बराबर है। हैरानी की बात यह है कि जून 2025 की तिमाही तक उनके पास सिर्फ 7.62 लाख शेयर ही थे, यानी उन्होंने बहुत कम समय में अपनी हिस्सेदारी लगभग दोगुनी कर ली।

मुनाफे में जबरदस्त उछाल

कंपनी ने अप्रैल से जून 2025 (Q1 FY26) की तिमाही में अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखा। कंपनी का कुल राजस्व पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 133% बढ़कर ₹122.90 करोड़ हो गया। वहीं, कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹2.5 करोड़ से बढ़कर ₹15.6 करोड़ पर पहुंच गया, जो 448% से भी ज्यादा की जबरदस्त छलांग है। इस सफलता का श्रेय कंपनी के 'डिजाइन-लेड मैन्युफैक्चरिंग' और 'इंजीनियरिंग R&D' के कारोबार को जाता है।

उद्योग का स्वर्णिम भविष्य

ASM Technologies को जिस उद्योग में काम करने का फायदा मिल रहा है, उसका भविष्य बहुत उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट (ER&D) खर्च 2030 तक $250-280 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 8-9% की सालाना दर से बढ़ रहा है। ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, AI और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्र इस विकास की रीढ़ हैं। कंपनियां अब ग्राहकों को पूरी तरह से इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन देने पर जोर दे रही हैं, जिससे ASM जैसी कंपनियों को फायदा हो रहा है।

तीन दशक का सफरनामा

ASM Technologies कोई नई कंपनी नहीं है। इसने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तीन दशकों का लंबा अनुभव हासिल किया है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी ग्लोबल पहुँच अमेरिका, सिंगापुर, UK, कनाडा, जापान, थाईलैंड और मैक्सिको तक फैली हुई है। कंपनी का बिजनेस मॉडल दुनिया भर के क्लाइंट्स को कॉस्ट-इफेक्टिव और इनोवेटिव सॉल्यूशन देने पर केंद्रित है, जो आज के बदलते आर्थिक माहौल में एक बड़ा फायदा साबित हो रहा है।

क्या करें निवेशक

कंपनी का शेयर पिछले पांच सालों में 5,962% चढ़ चुका है और इसने छोटे निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, लेकिन आगे का रास्ता थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कंपनी का P/E रेशियो 100 से ऊपर है , जो इसे महंगा बनाता है। साथ ही, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में भी थोड़ी कमी आई है। ऐसे में, निवेशकों के लिए जरूरी है कि वे कंपनी के भविष्य के ग्रोथ प्लान, उद्योग के रुझानों और वैश्विक आर्थिक हालात पर नजर रखें।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।

Multibagger Stock Stock Market Update Business Latest News
