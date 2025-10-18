Hindustan Hindi News
Dhanteras 2025: धनतेरस पर सोना खरीदना रहेगा फायदमेंद, जारी रहेगी तेजी! एक्सपर्ट को बड़ी उम्मीद

Dhanteras 2025: धनतेरस पर सोना खरीदना रहेगा फायदमेंद, जारी रहेगी तेजी! एक्सपर्ट को बड़ी उम्मीद

संक्षेप: Dhanteras 2025: सोना इस समय सातवें आसमान पर है। धनतेरस से एक दिन 17 अक्टूबर, दिन शुक्रवार को 24 कैरेट गोल्ड 13277 रुपये प्रति ग्राम के लेवल पर था। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड 12170 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। 18 कैरेट गोल्ड 9958 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था।

Sat, 18 Oct 2025 09:27 AM
Dhanteras 2025: सोना इस समय सातवें आसमान पर है। धनतेरस से एक दिन 17 अक्टूबर, दिन शुक्रवार को 24 कैरेट गोल्ड 13277 रुपये प्रति ग्राम के लेवल पर था। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड 12170 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। 18 कैरेट गोल्ड 9958 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। आसमान छू रहीं गोल्ड की कीमतों में इस समय क्या दांव लगाना सही रहेगा? क्या इस धनतेरस पर सोना खरीदना फायदा देगा? आइए जानते हैं

158% चढ़ा सोने का भाव

पिछली दिवाली से अबतक सोने की कीमतों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। अकेले इस साल सोने का भाव 39 बार अपने आल-टाइम हाई पर पहुंचने में सफल रहा है। 1 नवंबर 2022 को गोल्ड का दाम 50,441 रुपये प्रति 10 ग्राम था। जोकि 17 अक्टूबर 2025 को 1,30,233 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। यानी इस दौरान सोने का भाव 158 प्रतिशत बढ़ा है।

ये भी पढ़ें:धनतेरस पर क्या आज बंद रहेंगे बैंक? यहां चेक करें दिवाली छुट्टियों की पूरी लिस्ट

क्या है एक्सपर्ट्स की राय?

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार मार्केट से जुड़े एक्सपर्ट आलोक जैन कहते हैं कि शुक्रवार को गोल्ड 4380 रुपये प्रति आउंस था। जबकि एक हफ्ते पहले यह 4000 डॉलर के नीचे ट्रेड कर रहा था। जिस तेजी के साथ कीमतों में बदलाव हो रहा है वो अच्छा तो है लेकिन चिंताजनक भी है। कोई भी एसेट जब इस तेजी के साथ आगे बढ़ता है को वह वित्तीय व्यवस्था में काफी गहरे दलदल के भी संकेत देता है।

तेजी की उम्मीद बरकरार

भले ही हाल के समय गोल्ड की कीमतों में बड़ी तेजी आई है। लेकिन फेस्टिव सीजन के बाद शादियों के सीजन के शुरू होने की वजह से घरेलू बाजार में गोल्ड डिमांड में रहेगा। वहीं, सेंट्रल बैंक भी गोल्ड पर जमकर दांव लगा रहे हैं। ऐसे में सोने का भाव आगे भी बढ़ता दिखाई दे सकता है।

ये भी पढ़ें:20 नहीं 21 अक्टूबर को है मुहूर्त ट्रेडिंग, सोमवार को क्या खुला रहेगा शेयर बाजार?

बीते दो महीने में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी

महज दो महीने में ही सोने का भाव 1 लाख रुपये से बढ़कर 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं, चांदी का भा 110 रुपये से 180 रुपये प्रति ग्राम हो गया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने की कीमतों में तेजी के पीछे कई वजहें होती हैं। ऐसे में गोल्ड की कीमतों में उतार और चढ़ाव संभव है। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट के विचार निजी हैं। इस आधार पर लाइव हिन्दुस्तान गोल्ड में निवेश करने की सलाह नहीं देता है।)

