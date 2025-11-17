क्या एलन मस्क ने एलियन हैं, मस्क का बयान सोशल मीडिया पर क्यों है वायरल

संक्षेप: मस्क ने कहा कि मैं लोगों को कहता रहता हूं कि मैं एलियन हूं, पर कोई मानता नहीं। मेरी ग्रीन कार्ड पर एलियन रजिस्ट्रेशन लिखा है। यह सरकार की तरफ से एक सबूत भी है। किसी को इस पर विश्वास नहीं है।

एक्सएआई, ग्रोक के मालिक एलन मस्क ने कहा है कि मैं एलियन हूं और किसी को इस पर विश्वास नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि मेरे पास इसका सबूत भी है। उन्होंने कहा कि मेरे ग्रीन कार्ड पर लिखा है कि मैं ‘एलियन’ हूं। ये सरकारी प्रमाण भी है। मस्क ने कहा कि मैं लोगों को कहता रहता हूं कि मैं एलियन हूं, पर कोई मानता नहीं। मेरी ग्रीन कार्ड पर एलियन रजिस्ट्रेशन लिखा है। यह सरकार की तरफ से एक सबूत भी है। हालांकि, मस्क का यह मजाक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मस्क मजाकिया बयानों के लिए जाने जाते हैं।

ओपनएआई का नाम ओपन क्यों रखा गया मस्क ने कहा कि ओपनएआई का मतलब ओपन-सोर्स एआई है। एआई को केवल कंपनियों के हाथ में नहीं रहना चाहिए। सबके लिए खुला और सुरक्षित होना चाहिए। हालांकि मस्क ने कंपनी में खुद पैसे लगाए, पर शेयर लेने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले फंडिंग राउंड जैसा पूरा पैसा मैंने ही दिया। माइक्रोसॉफ्ट के अजउर क्लाउड का शुरुआती सपोर्ट भी उन्होंने ही दिलवाया। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि मैंने कभी पैसे या शेयर नहीं मांगे। जो शेयर ऑफर किए थे, मैंने मना कर दिए।