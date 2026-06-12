LPG की सप्लाई पर क्या आने वाला है संकट, क्या फिर बढ़ेंगे दाम? सरकार ने ‘सब कुछ’ बताया

LPG Price Today: अमेरिका और ईरान में एक बार फिर युद्ध शुरू होने के चलते होर्मूज स्ट्रेट पूरी तरह बंद हो गया है। ऐसे में कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। ऐसे में सरकार ने कहा- है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के पास 2 महीने का कच्चा तेल और LPG भंडार है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के पास कच्चे तेल, एलपीजी (LPG) और एलएनजी (LNG) का पर्याप्त भंडार मौजूद है और करीब दो महीने की सप्लाई पहले से सुनिश्चित कर ली गई है। वहीं, पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि भविष्य में पेट्रोल, डीजल या LPG के दाम क्या होंगे, इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

युद्ध के कारण कितने बढ़े सिलेंडर के दाम 28 फरवरी 2026 से जारी ईरान-अमेरिका युद्ध के दौरान घरेलू सिलेंडर के रेट कुल 89 रुपये बढ़ गए हैं। वहीं, कमर्शियल सिलेंडर करीब 1373 रुपये बढ़े हैं। इसके अलावा उज्ज्वला लाभार्थियों को सब्सिडी कम कर दी गई है। इन्हें सब्सिडी वाले 9 सिलेंडर की जगह अब केवल 4 ही मिलेंगे।

LPG की रिकॉर्ड डिलीवरी सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन दिनों में 1.40 करोड़ घरेलू LPG सिलेंडरों की बुकिंग हुई। 1.49 करोड़ सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। 22,340 टन कमर्शियल LPG की बिक्री हुई। 1.91 लाख 5 किलो वाले LPG सिलेंडर बेचे गए। इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश में LPG की सप्लाई सामान्य बनी हुई है। PNG कनेक्शन भी तेजी से बढ़े।

अफवाहों से बचने की अपील सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे घबराहट में ईंधन या गैस सिलेंडर की अतिरिक्त खरीदारी न करें। शर्मा ने कहा, "उपभोक्ता अपनी वास्तविक जरूरत के अनुसार ही पेट्रोल, डीजल और LPG खरीदें। अफवाहों पर ध्यान न दें और जहां संभव हो, ऊर्जा की बचत करें।"

एलपीजी सिलेंडर के आज के रेट इंडियन ऑयल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर 941.50 रुपये का है। बेंगलुरु में इसकी कीमत 944.50 रुपये, अहमदाबाद और गुरुग्राम में 949 रुपये, जयपुर में 952.50 रुपये और गोवा में 956 रुपये है। चेन्नई में घरेलू सिलेंडर 957.50 रुपये, देहरादून में 961 रुपये, कोलकाता में 968 रुपये और लखनऊ में 976.50 रुपये का मिल रहा है। वहीं हैदराबाद में घरेलू गैस सिलेंडर 994 रुपये तक पहुंच गया है।

लेह में घरेलू सिलेंडर 1,179 रुपये का है। सबसे महंगा कमर्शियल सिलेंडर भी लेह में 3,752 रुपये का बिक रहा है।घरेलू सिलेंडर नॉर्थ त्रिपुरा में 1,119.50 रुपये, गंगटोक में 1,094.50 रुपये, आइजॉल में 1,094 रुपये और वेस्ट इंफाल में 1,093.50 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। श्रीनगर में घरेलू एलपीजी की कीमत 1,058 रुपये है।