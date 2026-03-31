Bank Holiday Today: महावीर जयंती पर आज बैंक कहां-कहां हैं बंद, क्या 1 अप्रैल को भी है छुट्टी?

Is Bank Holiday Today: आज 31 मार्च को महावीर जयन्ती के उपलक्ष्य में अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची में सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहेंगे।

Is Bank Holiday Today: भगवान महावीर जयंती के अवसर पर आज आधिकतर जगहों पर बैंकों में छुट्टी है। यानी मंगलवार 31 मार्च को बैंकों में कोई कामकाज नहीं होगा। आरबीआई के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक आज 31 मार्च को महावीर जयन्ती के उपलक्ष्य में अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची में सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहेंगे।

अगली बैंक छुट्टी कब है? अगली बैंक छुट्टी 1 अप्रैल को होगी, जब कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे ताकि वे वित्तीय वर्ष के अंत में अपने वार्षिक खाते बंद कर सकें। यह वार्षिक समापन बैंकों को RBI द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष के लिए अपनी लेखांकन प्रक्रियाओं को पूरा करने, लेनदेन का समाधान करने और अपने वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देता है।

3 अप्रैल (शुक्रवार) - गुड फ्राइडे (पूरे भारत में मनाया जाता है)

4 अप्रैल (शनिवार) - ईस्टर शनिवार (कुछ राज्यों में)

14 अप्रैल, 2026 (मंगलवार) - अम्बेडकर जयंती / बैसाखी / क्षेत्रीय नव वर्ष उत्सव इस दिन राज्यों में कई समारोह मनाए जाते हैं। अम्बेडकर जयंती, बैसाखी, तमिल नव वर्ष और क्षेत्रीय फसल उत्सव के कारण कई क्षेत्रों में बैंक बंद रहे।

15 अप्रैल: बंगाली नववर्ष दिवस (नबाबरशा)/बोहाग बिहू/विशु/हिमाचल दिवस

16 अप्रैल: बोहाग बिहू

20 अप्रैल: बसव जयंती/अक्षय तृतीया

21 अप्रैल: गरिया पूजा

जरूरी अवकाश : 11 अप्रैल, 2026 - दूसरा शनिवार 25 अप्रैल, 2026 - चौथा शनिवार सभी रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

स्रोत: RBI