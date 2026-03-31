Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bank Holiday Today: महावीर जयंती पर आज बैंक कहां-कहां हैं बंद, क्या 1 अप्रैल को भी है छुट्टी?

Mar 31, 2026 08:22 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share

Is Bank Holiday Today: आज 31 मार्च को महावीर जयन्ती के उपलक्ष्य में अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची में सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहेंगे।

Bank Holiday Today: महावीर जयंती पर आज बैंक कहां-कहां हैं बंद, क्या 1 अप्रैल को भी है छुट्टी?

Is Bank Holiday Today: भगवान महावीर जयंती के अवसर पर आज आधिकतर जगहों पर बैंकों में छुट्टी है। यानी मंगलवार 31 मार्च को बैंकों में कोई कामकाज नहीं होगा। आरबीआई के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक आज 31 मार्च को महावीर जयन्ती के उपलक्ष्य में अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची में सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहेंगे।

अगली बैंक छुट्टी कब है?

अगली बैंक छुट्टी 1 अप्रैल को होगी, जब कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे ताकि वे वित्तीय वर्ष के अंत में अपने वार्षिक खाते बंद कर सकें। यह वार्षिक समापन बैंकों को RBI द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष के लिए अपनी लेखांकन प्रक्रियाओं को पूरा करने, लेनदेन का समाधान करने और अपने वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देता है।

ये भी पढ़ें:एलपीजी सप्लाई और सिलेंडर के रेट पर आज क्या हैं बड़े अपडेट्स

3 अप्रैल (शुक्रवार) - गुड फ्राइडे (पूरे भारत में मनाया जाता है)

4 अप्रैल (शनिवार) - ईस्टर शनिवार (कुछ राज्यों में)

ये भी पढ़ें:1 अप्रैल से करोड़ों कर्मचारियों के ओवरटाइम से सैलरी तक पर पड़ेगा बड़ा असर

14 अप्रैल, 2026 (मंगलवार) - अम्बेडकर जयंती / बैसाखी / क्षेत्रीय नव वर्ष उत्सव इस दिन राज्यों में कई समारोह मनाए जाते हैं। अम्बेडकर जयंती, बैसाखी, तमिल नव वर्ष और क्षेत्रीय फसल उत्सव के कारण कई क्षेत्रों में बैंक बंद रहे।

15 अप्रैल: बंगाली नववर्ष दिवस (नबाबरशा)/बोहाग बिहू/विशु/हिमाचल दिवस

16 अप्रैल: बोहाग बिहू

20 अप्रैल: बसव जयंती/अक्षय तृतीया

21 अप्रैल: गरिया पूजा

जरूरी अवकाश : 11 अप्रैल, 2026 - दूसरा शनिवार 25 अप्रैल, 2026 - चौथा शनिवार सभी रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

स्रोत: RBI

ये भी पढ़ें:पेट्रोल-डीजल से टैक्स घटाने के बाद क्या सस्ता हो गया तेल? चेक करें आज के रेट

क्या बैंक छुट्टी के दिन ऑनलाइन बैंकिंग चलेगी?

बैंक की शाखाएं बंद रहने के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं जारी रहती हैं। ग्राहक छुट्टी के दिन भी डिजिटल माध्यम से बैंकिंग काम कर सकते हैं। ऑनलाइन सेवाओं के जरिए लोग UPI के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं, ऑनलाइन लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और चेकबुक जैसी सेवाओं का अनुरोध भी कर सकते हैं। यानी बैंक बंद होने के बावजूद डिजिटल बैंकिंग सेवाएं बिना रुकावट चलती रहती हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

और पढ़ें
Bank Business News Bank Holiday
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,