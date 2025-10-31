Hindustan Hindi News
सरदार पटेल की जयंती पर क्या आज बैंकों में है छुट्टी, नवंबर में कितने दिन रहेंगे बंद

सरदार पटेल की जयंती पर क्या आज बैंकों में है छुट्टी, नवंबर में कितने दिन रहेंगे बंद

संक्षेप: Is Bank Holiday Today: आज अहमदाबाद, गुजरात में सभी निजी और सरकारी बैंक शुक्रवार, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर बंद रहेंगे। वहीं, नवंबर 2025 में बैंक कुल लगभग 11-13 दिन विभिन्न राज्यों में छुट्टी पर रहेंगे, जिनमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और साप्ताहिक अवकाश शामिल हैं​।

Fri, 31 Oct 2025 08:07 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Is Bank Holiday Today: आज अहमदाबाद, गुजरात में सभी निजी और सरकारी बैंक शुक्रवार, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर बंद रहेंगे। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की क्षेत्रीय छुट्टियों की सूची के अनुसार है। देश के अन्य हिस्सों में बैंक आज खुले रहेंगे। भारत में बैंक राष्ट्रीय, धार्मिक और क्षेत्रीय छुट्टियों के लिए अलग-अलग जगहों पर बंद रहते हैं। इसके अलावा, हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार तथा हर रविवार को बैंक बंद रहते हैं।

अहमदाबाद में बैंक छुट्टी

अहमदाबाद के बैंक शुक्रवार, 31 अक्टूबर को 'भारत के लौह पुरुष' सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर बंद रहेंगे। उन्होंने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1947 से 1950 तक भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे। आजादी के बाद, उन्होंने 562 रियासतों को एकजुट कर भारत में शामिल करवाया, जो उनका एक ऐतिहासिक योगदान है।

इस वर्ष केंद्र सरकार गुजरात के एकता नगर में 31 अक्टूबर को पटेल जी की 150वीं जयंती पर गणतंत्र दिवस की तरह भव्य परेड आयोजित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परेड में सलामी लेंगे।

जब बैंक बंद हों, तब क्या करें?

ग्राहक छुट्टियों में भी ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। नकद की आवश्यकता हो तो ATM खुले रहते हैं।

बैंक की ऐप और UPI माध्यम से भी लेन-देन संभव है। बैंक बंद होने पर शाखा की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन डिजिटल बैंकिंग से आपके ट्रांजेक्शन आराम से जारी रहते हैं।

Bank Holiday List November 2025

1 नवंबर: कर्नाटक में कन्नड़ राज्योत्सव के कारण बैंक बंद रहेंगे। उत्तराखंड (देहरादून) में इगास-बगवाल (बुढ़ी दीपावली) के कारण बैंक बंद होंगे।

2, 9, 16, 23, 30 नवंबर: पूरे देश में रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे।

5 नवंबर: गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, और रास पूर्णिमा के कारण लगभग 20 राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। जिनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं।

6 और 7 नवंबर: मेघालय में नोंगकरेम डांस फेस्टिवल और वांगला फेस्टिवल के दौरान बैंक बंद रहेंगे।

8 नवंबर: पूरे भारत में दूसरा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। कर्नाटक में कनकदास जयंती के चलते भी बैंक बंद रहेंगे।

22 नवंबर: चौथा शनिवार होने के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।

25 नवंबर: पंजाब में श्री गुरु तेग बहादुर जी शहीदी दिवस के कारण बैंक बंद रहेंगे।

यह ध्यान रखें कि उपरोक्त छुट्टियां सभी राज्यों पर लागू नहीं होतीं। कुछ छुट्टियां विशेष राज्यों या क्षेत्रों तक सीमित रहती हैं। इस प्रकार, नवंबर 2025 में बैंक कुल लगभग 11-13 दिन विभिन्न राज्यों में छुट्टी पर रहेंगे, जिनमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और साप्ताहिक अवकाश शामिल हैं​।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
