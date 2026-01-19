IRFC, टाटा कैपिटल, हिंदुस्तान जिंक के आज आएंगे नतीजे, इन 10 शेयरों पर भी रखें नजर

संक्षेप: Stock Watch: भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, टाटा कैपिटल, हिंदुस्तान जिंक और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के शेयरों पर निगाहें टिकी रहेंगी।इनके अलावा 10 ऐसे स्टॉक्स हैं, जो विभिन्न अपडेट्स की वजह से आज फोकस में रहेंगे।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, टाटा कैपिटल, हिंदुस्तान जिंक और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के शेयरों पर निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि ये कंपनियां आज अपने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित करेंगी। इन कंपनियों के शेयरों पर आज निवेशकों की नजर तो रहेगी ही, इनके अलावा 10 ऐसे स्टॉक्स हैं, जो विभिन्न अपडेट्स की वजह से आज फोकस में रहेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इन 10 स्टॉक्स पर रहेगी बाजार की नजर रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस ने तीसरी तिमाही में 18,645 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जिसमें मुख्य योगदान उसके डिजिटल सेवा और ऑयल-टू-केमिकल्स व्यवसायों का रहा। राजस्व बढ़कर 2.65 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि ईबीआईटीडीए 46,018 करोड़ रुपये रहा।

एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी बैंक ने तीसरी तिमाही में 18,653 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। शुद्ध ब्याज आय साल दर साल 6.4% बढ़कर 32,615 करोड़ रुपये हो गई। परिसंपत्ति गुणवत्ता स्थिर रही, सकल एनपीए 1.24% और शुद्ध एनपीए 0.42% रहा।

आईसीआईसीआई बैंक देश के दूसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई ने शनिवार को दिसंबर तिमाही में स्टैंडअलोन शुद्ध मुनाफे में 4% की गिरावट दर्ज की, जो पिछले साल की समान अवधि के 11,792 करोड़ रुपये के मुकाबले 11,318 करोड़ रुपये रहा।

टाटा टेक्नोलॉजीज टाटा टेक्नोलॉजीज का तीसरी तिमाही में मुनाफा लगभग गायब हो गया। इसका समेकित नेट प्रॉफिट साल दर साल 96% गिरकर महज 6.6 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में करीब 169 करोड़ रुपये था।

विप्रो आईटी सेवा फर्म विप्रो का समेकित नेट प्रॉफिट साल दर साल 7% घटकर तीसरी तिमाही में 3,119 करोड़ रुपये रह गया।

आरबीएल बैंक निजी क्षेत्र के बैंक आरबीएल बैंक ने शनिवार को तीसरी तिमाही में शुद्ध मुनाफे में तेज 555% की बढ़त दर्ज करते हुए 214 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जो पिछली वित्तीय वर्ष की समान तिमाही में 33 करोड़ रुपये था।

टेक महिंद्रा टेक महिंद्रा ने तीसरी तिमाही में 1,122 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। राजस्व तिमाही दर तिमाही 2.8% बढ़कर 14,393 करोड़ रुपये हो गया। ईबीआईटी 11.3% बढ़कर 1,891.6 करोड़ रुपये रहा और मार्जिन बढ़कर 13.1% हो गया।

निवेश और ठेके से जुड़ी खबरें मारुति सुजुकी मारुति सुजुकी इंडिया गुजरात के खोराज में 35,000 करोड़ रुपये का निवेश करके एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनि स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसका लक्ष्य 10 लाख वाहनों की सालाना उत्पादन क्षमता है।