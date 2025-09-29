नवरत्न कंपनी के शेयरों में 2% की तेजी, 3 कंपनियों को दिया 20,028.51 करोड़ रुपये का लोन

IRFC Share Price: नवरत्न कंपनी इंडियन रेलवेज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (Indian Railways Finance Corp Ltd) के शेयरों में सोमवार को 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयरों में यह उछाल 20,028.51 करोड़ रुपये के तीन लोन की मंजूरी के बाद दर्ज की गई है।

इन तीन कंपनियों को दिया है लोन आईआरएफसी ने 12640 करोड़ रुपये का लोन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (Chhattisgarh State Power Generation Company Ltd) को, 3388.51 करोड़ रुपये का लोन एनटीपीसी की सब्सिडियरी Patratu Vidyut Utpadan Nigam Ltd को और 4000 करोड़ रुपये का लोन Talcher Fertiliser को देने का फैसला किया है।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड 12640 करोड़ रुपये के लोन का प्रयोग कोरबा में बनने जा रहे 2x600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के लिए करेगी। बता दें, यह कंपनी छत्तीसगढ़ सरकार की सब्सिडियरी कंपनी है।

एनटीपीसी की सब्सिडियरी झारखंड के कोल ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए 3388.51 करोड़ रुपये का लोन मिला है।

शेयर बाजार में कैसा रहा है इस नवरत्न कंपनी का हाल? पिछला एक साल आईआरएफसी के शेयरों के लिए काफी चुनौती पूर्ण साबित हुआ है। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 20 प्रतिशत से अधिक टूटा है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में करीब 6 प्रतिशत की ही गिरावट आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 166.85 रुपये और 52 वीक लो लेवल 108.05 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1.62 लाख करोड़ रुपये का है।

मार्च में कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। एक शेयर पर कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों 80 पैसे का डिविडेंड दिया था।

2 साल में आईआरएफसी लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 62 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 3 साल में यह नवरत्न कंपनी 481 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रही है।