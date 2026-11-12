पस्त पड़ा है रेलवे से जुड़ा यह शेयर, रिकवरी मोड में ₹100 के पार जाएगा भाव?
मुख्य बातें
- भारत और जापान के बीच रेलवे कंपोनेंट्स के निर्यात को लेकर हुई डील से भी IRFC को फायदा मिलने की उम्मीद है
- इस शेयर के 100 रुपये के पार जाने का अनुमान लगाया जा रहा है
IRFC share price: बाजार में तेजी के बीच रेलवे से जुड़ी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) लिमिटेड के शेयर गुरुवार को गिरावट के साथ 90 रुपये के नीचे बंद हुए। इस शेयर में बिकवाली का माहौल इस पूरे साल रहा है। ऐसे में सवाल है कि इस शेयर पर दांव लगाना सही है? आइए ब्रोकरेज की राय जान लेते हैं।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
SEBI रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने कहा, "रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपेक्स विस्तार से रेलवे कंपनियों को फायदा होने की उम्मीद है। इस कैपेक्स विस्तार से जिन भी कंपनियों को फायदा होगा, उसका असर IRFC पर भी देखने को मिल सकता है क्योंकि यह कंपनी रेलवे कंपनियों को कर्ज देने का काम करती है।" उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच रेलवे कंपोनेंट्स के निर्यात को लेकर हुई डील से भी IRFC को फायदा मिलने की उम्मीद है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जापान ने भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन प्रोपल्शन सिस्टम का पहला ऑर्डर दिया है। यह भारत की रेलवे तकनीक और निर्यात के लक्ष्यों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बता दें कि किसी ट्रेन की कुल कीमत में प्रोपल्शन सिस्टम का हिस्सा लगभग 40% होता है। यह ऑर्डर रेलवे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दिखाता है। भारत पहले ही जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और अमेरिका जैसे देशों को रेलवे के पुर्जे निर्यात कर चुका है।
100 रुपये के पार जाएगा शेयर?
IRFC शेयरों के टेक्निकल चार्ट का विश्लेषण करते हुए चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगड़िया ने कहा, "यह स्टॉक अभी 75 रुपये से 90 रुपये की रेंज में है। अगर यह 90 रुपये के स्तर को मजबूती से पार कर लेता है तो आने वाले समय में 100 रुपये और उसके बाद 110 रुपये तक पहुंच सकता हैं।" वर्तमान में इस शेयर की कीमत 85 रुपये पर है। 30 अक्टूबर को शेयर ने 73.15 रुपये के निचले स्तर को टच किया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का हाई 137.10 रुपये है। शेयर का यह भाव पिछले साल रहा था।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
सरकार समर्थित IRFC लिमिटेड ने सितंबर 2026 की समाप्त तिमाही के दौरान अपने मुनाफे में सालाना आधार पर 10% की वृद्धि दर्ज की, जो बढ़कर 1,958 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही के दौरान कंपनी का राजस्व बढ़कर 7,866.41 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 1.15 रुपये के अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी। यह इस नवरत्न PSU द्वारा घोषित अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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