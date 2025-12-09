₹100 तक टूट सकता है रेलवे का यह शेयर, इस साल बेहद सुस्त रहा, निवेशक क्या करें?

Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़IRFC share can fall up to 100 rupees a chartist warns
Dec 09, 2025 05:26 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Stock Market: इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IRFC) के शेयर मंगलवार, 9 दिसंबर को दो दिन की गिरावट के बाद करीब 2% चढ़कर बंद हुए। इस बढ़त से कंपनी का मार्केट कैप फिर से ₹1.47 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया। एक समय ऐसा भी था जब IRFC का वैल्यूएशन निफ्टी-50 की 21 कंपनियों से ज्यादा हो चुका था। बावजूद इसके, साल 2025 में यह स्टॉक अब भी 25% नीचे है।

सावधान रहने की जरूरत

सीएनबीसी आवाज से बातचीत में टेक्निकल और डेरिवेटिव्स एक्सपर्ट आशीष बहेटी ने कहा कि रेलवे से जुड़े ज्यादातर शेयर कई हफ्तों से भारी दबाव में हैं, जबकि बाजार (निफ्टी) अलग-अलग समय पर मजबूती दिखा रहा था। उन्होंने बताया कि खरीदारी में कमी साफ दिख रही है और यह संकेत है कि निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। बहेटी के मुताबिक, IRFC अब अपने एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन पर खड़ा है और 52-वीक लो के बेहद करीब ट्रेड कर रहा है। मार्च में यह ₹108.04 तक गिरकर वहीं से उछला था, इसलिए यह लेवल काफी अहम माना जा रहा है।

₹110 टूटे तो गिरावट बढ़ सकती है

एक्सपर्ट का मानना है कि अगर IRFC ₹110 के नीचे फिसलता है तो स्टॉक सीधा ₹100 तक भी जा सकता है। उन्होंने ट्रेडर्स को ₹109 का स्टॉप-लॉस रखने की सलाह दी है और कहा कि अगर किसी भी उछाल में तेजी टिक नहीं पाती तो पोजिशन से निकल जाना चाहिए। तकनीकी चार्ट्स भी कमजोर संकेत दे रहे हैं। आईआरएफसी का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 21.4 पर है, जो बताता है कि स्टॉक गहराई से ओवरसोल्ड जोन में है। इसके अलावा शेयर अपने सभी प्रमुख मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी ट्रेंड फिलहाल कमजोर है।

सरकार की ऊंची हिस्सेदारी भी चिंता की वजह

IRFC रेलवे मंत्रालय की फाइनेंसिंग आर्म है, और इस पर सरकार की बहुत ऊंची हिस्सेदारी भी दबाव का कारण मानी जा रही है। सितंबर तिमाही तक सरकार के पास कंपनी का 86.36% हिस्सा है, जबकि मार्केट के MPS नियमों के मुताबिक भविष्य में हिस्सेदारी घटाने की जरूरत पड़ सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी कंपनी पर सिर्फ एक विश्लेषक की कवरेज है। मंगलवार को शेयर ₹112.95 पर 1.43% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा था, लेकिन बड़े समय के चार्ट संकेत देते हैं कि स्टॉक में स्थिरता लौटने में अभी समय लग सकता है।

