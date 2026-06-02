अभी की कीमत से 45% तक बढ़ेगा इरेडा का शेयर? ब्रोकरेज ने कहा- मुनाफे के लिए खरीदो
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) का वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में मुनाफा 1.77 प्रतिशत घटकर 492.63 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में मुनाफा 501.55 करोड़ रुपये था।
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के सुस्त नतीजों के बाद कंपनी के शेयर बिकवाली मोड में नजर आ रहे हैं। हालांकि, घरेलू ब्रोकरेज ICICI डायरेक्ट इसमें एक अवसर देख रहा है और मौजूदा स्तरों से 45% तक की संभावित बढ़त का संकेत दे रहा है। आइए जानते हैं शेयर का परफॉर्मेंस और टारगेट प्राइस।
क्या है टारगट प्राइस?
वर्तमान में इरेडा के शेयर की कीमत 125 रुपये के स्तर पर है। वहीं, ICICI डायरेट ने इस PSU शेयर पर अपना तेजी का रुख बरकरार रखा है। ब्रोकरेज ने शेयर पर अपनी 'खरीदें' रेटिंग बनाए रखी है और 12 महीने का टारगेट प्राइस 180 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है। इसका मतलब है कि मौजूदा स्तरों से लगभग 45% की बढ़त की संभावना है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो क्रमश: 186.55 रुपये और 108 रुपये है।
इरेडा के तिमाही नतीजे
इरेडा का वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में मुनाफा 1.77 प्रतिशत घटकर 492.63 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में मुनाफा 501.55 करोड़ रुपये था। जनवरी-मार्च 2026 तिमाही के दौरान कंपनी की कुल आय बढ़कर 2,181.28 करोड़ रुपये हो गई, जो 2024-25 की समान तिमाही में 1,915 करोड़ रुपये थी। तिमाही में कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 1,562.14 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में 1,285.91 करोड़ रुपये था।
पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में इरेडा का मुनाफा बढ़कर 1,874 करोड़ रुपये हो गया, जो 2024-25 में 1,698 करोड़ रुपये था। इस दौरान कंपनी की कुल आय भी बढ़कर 8,338.89 करोड़ रुपये हो गई, जो 2024-25 में 6,755.69 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने एक अलग बयान में कहा कि उसने वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक का सर्वाधिक वार्षिक लाभ दर्ज किया है।
वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का लोन अप्रूवल भी बढ़ गया। यह नौ प्रतिशत बढ़कर 51,883 करोड़ रुपये हो गईं, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 47,453 करोड़ रुपये थीं। वहीं लोन बुक 16 प्रतिशत बढ़कर 34,946 करोड़ रुपये रहा, जो एक वर्ष पहले 30,169 करोड़ रुपये था।
ब्रोकरेज ने क्या कहा?
ICICI डायरेक्ट ने कहा कि मुनाफे पर दबाव के बावजूद पोर्टफोलियो की क्वालिटी की स्थिरता पर भरोसा बढ़ा है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि मैनेजमेंट की अनुशासित अंडरराइटिंग और पोर्टफोलियो की बढ़ती मैच्योरिटी की वजह से FY26-28E के दौरान भविष्य की क्रेडिट लागत 60-70 बेसिस पॉइंट्स तक सीमित रहेगी, जिससे मुख्य कमाई की दिशा को मदद मिलेगी। ब्रोकरेज ने बताया कि भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को अभी के लगभग 275 GW से बढ़ाकर FY30 तक 500 GW करने पर सरकार का जोर इरेडा के लिए कई सालों तक ग्रोथ का रास्ता देता रहेगा।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें