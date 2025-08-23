IREDA Share Price falls 33 percent share came to 147 rupee this is right time to buy नवरत्न कंपनी का शेयर 33% टूट कर ₹147 पर आया, अब दांव लगाने पर होगा फायदा?, Business Hindi News - Hindustan
नवरत्न कंपनी का शेयर 33% टूट कर ₹147 पर आया, अब दांव लगाने पर होगा फायदा?

IREDA Share Price: इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (Indian Renewable Energy Development Agency) के शेयरों पर क्या यह दांव लगाने का सही समय है? यह सवाल इसलिए चर्चा में है क्योंकि 2025 में इरेडा के शेयरों का भाव 33.48 प्रतिशत टूट चुका है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 10:16 AM
IREDA Share Price: इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (Indian Renewable Energy Development Agency) के शेयरों पर क्या यह दांव लगाने का सही समय है? यह सवाल इसलिए चर्चा में है क्योंकि 2025 में इरेडा के शेयरों का भाव 33.48 प्रतिशत टूट चुका है। शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर इरेडा के शेयरों का भाव 0.17 प्रतिशत की तेजी के साथ 147.55 रुपये के लेवल पर था।

क्या है एक्सपर्ट्स की राय?

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इरेडा के शेयरों पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स के अनुसार मौजूदा समय में स्टॉक के टाइट रेंज में है। अगर इरेडा के शेयर 152 रुपये के लेवल को क्रॉस कर गए तब यह 160 रुपये के आस-पास जा सकता है। लेकिन अगर 145 रुपये के नीचे आया तो इरेडा के शेयरों का भाव 139 रुपये तक आ सकता है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इरेडा के शेयर ओवरशोल्ड जोन से रिकवर करने में सफल रहे हैं। अगला रेजिस्टेंस 158 रुपये से 160 रुपये के रेंज में है। एक्सपर्ट्स की मानें तो यह स्टॉक अभी शॉर्ट टर्म में 145 रुपये से 156 रुपये के रेंज में बना रहेगा।

टेक्निकल पक्ष कैसा?

मौजूदा समय में यह स्टॉक 10-डे और 20-डे सिंपल मूविंग एव्रेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन 5-डे, 30, 50,100, 150 और 200डे के सिंपल मूविंग एव्रेज से नीचे आ गया है। स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 42.45 रुपये है। बता दें, अगर RSI 30 के नीचे रहता है तो इसे ओवरसोल्ड करते हैं। वहीं, 70 के ऊपर जाने पर इस अधिक खरीदारी वाला स्टॉक बताते हैं।

यह एक नवरत्न पीएसयू है। कंपनी में जून तिमाही तक सरकार की कुल हिस्सेदारी 71,76 प्रतिशत थी। बता दें, बीते एक साल में इरेडा के शेयरों का भाव 42 प्रतिशत गिरा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

