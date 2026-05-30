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मुनाफे में गिरावट फिर भी डिविडेंड का ऐलान, सोमवार को चर्चित शेयर में होगी हलचल?

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में इरेडा का मुनाफा 1.77 प्रतिशत घटकर 492.63 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। अब सोमवार को इरेडा के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

मुनाफे में गिरावट फिर भी डिविडेंड का ऐलान, सोमवार को चर्चित शेयर में होगी हलचल?

सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरेडा के शेयर में हलचल की उम्मीद है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में इरेडा का मुनाफा घट गया है। इसके अलावा, कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में इरेडा का मुनाफा 1.77 प्रतिशत घटकर 492.63 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में इरेडा का मुनाफा 501.55 करोड़ रुपये था। जनवरी-मार्च 2026 तिमाही के दौरान कंपनी की कुल आय बढ़कर 2,181.28 करोड़ रुपये हो गई, जो 2024-25 की समान तिमाही में 1,915 करोड़ रुपये थी। तिमाही में कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 1,562.14 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में 1,285.91 करोड़ रुपये था।

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पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में इरेडा का मुनाफा बढ़कर 1,874 करोड़ रुपये हो गया, जो 2024-25 में 1,698 करोड़ रुपये था। इस दौरान कंपनी की कुल आय भी बढ़कर 8,338.89 करोड़ रुपये हो गई, जो 2024-25 में 6,755.69 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने कहा कि उसने वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक का सर्वाधिक वार्षिक लाभ दर्ज किया है।

डिविडेंड को मंजूरी

इरेडा के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 0.75 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। यह शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर है। इस प्रकार अंतरिम डिविडेंड के रूप में दिए गए 0.60 रुपये प्रति शेयर सहित कुल डिविडेंड 1.35 रुपये प्रति इक्विटी शेयर होगा। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी की ऋण स्वीकृतियां नौ प्रतिशत बढ़कर 51,883 करोड़ रुपये हो गईं, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 47,453 करोड़ रुपये थीं। वहीं ऋण वितरण 16 प्रतिशत बढ़कर 34,946 करोड़ रुपये रहा, जो एक वर्ष पहले 30,169 करोड़ रुपये था।

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शेयर की कीमत

अब सोमवार को इरेडा के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। शेयर की बात करें तो शुक्रवार को 134.15 रुपये पर बंद हुआ था। बीते गुरुवार के मुकाबले शेयर 3.03% बढ़कर बंद हुआ। मार्च 2026 में शेयर 108.70 रुपये पर था। वहीं, पिछले साल जून में शेयर 186.55 रुपये पर आ गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

वित्त वर्ष 2025-26 में इतना सालाना कर्ज मंजूर

बता दें कि इरेडा ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 51,883 करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक सालाना कर्ज मंजूर किया है। कंपनी ने बताया कि बीते वित्त वर्ष में उसका ऋण वितरण भी 16 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 34,946 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 31 मार्च 2026 तक कंपनी का कुल ऋण खाता 22 प्रतिशत बढ़कर 93,075 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष 76,282 करोड़ रुपये था।

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लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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