नवरत्न कंपनी का प्रॉफिट Q2 में ₹549 करोड़ रहा, शेयरों में 3% से अधिक की दिखी तेजी, निवेशकों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

IREDA Q2 results: नवरत्न कंपनी इरेडा के शेयरों में आज मंगलवार को तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं। इरेडा ने 14 अक्टूबर को जारी किए रिजल्ट में बताया है कि उनका प्रॉफिट सालाना आधार पर 42 प्रतिशत बढ़ा है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 11:08 AM
IREDA Q2 results: नवरत्न कंपनी इरेडा के शेयरों में आज मंगलवार को तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं। इरेडा ने 14 अक्टूबर को जारी किए रिजल्ट में बताया है कि उनका प्रॉफिट सालाना आधार पर 42 प्रतिशत बढ़ा है। पीएसयू ने मंगलवार को दी जानकारी में कहा है कि जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान कुल प्रॉफिट 549 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 387.75 करोड़ रुपये रहा था।

इरेडा के शेयरों में उछाल

आज मंगलवार को नवरत्न कंपनी के शेयर 150.25 रुपये के लेवल पर खुले थे। लेकिन तिमाही नतीजों के सामने आते ही कंपनी के शेयरों का भाव 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 155.65 रुपये के लेवल पर पहुंच गया।

इरेडा का रेवन्यू भी बढ़ा

नवरत्न कंपनी का रेवन्यू दूसरी तिमाही में 26.2 प्रतिशत के इजाफे के बाद 2056.88 करोड़ रुपये रहा है। बीते वित्त वर्ष के इसी क्वार्टर में कंपनी का रेवन्यू 1629.55 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी के खर्च में भी इजाफा हुआ है। इरेडा का खर्च सालाना आधार पर सितंबर तिमाही के दौरान 26.20 प्रतिशत बढ़ा है। दूसरे क्वार्टर में कंपनी का कुल खर्च 1361.38 करोड़ रुपये रहा है।

कंपनी के लिए चिंता की बढ़ता एनपीए है। सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का एनपीए 3353 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले तिमाही में कंपनी का एनपीए 666 करोड़ रुपये रहा था।

30% टूटा शेयर

बीते एक साल में इरेडा के शेयरों की कीमतों में 30 प्रतिशत की गिरावट आई है। वही, महज 3 महीने में भी यह स्टॉक 3.30 प्रतिशत तक टूट चुका है। नवरत्न कंपनी का 52 वीक हाई 234.35 रुपये और 52 वीक लो लेवल 137 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 43,262.16 करोड़ रुपये है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

