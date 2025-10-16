Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़IREDA q2 profit jumps share down buy now or wait know detail

बिकवाली मोड में यह एनर्जी शेयर, शानदार नतीजों के बाद अब खरीदना सही है या नहीं?

संक्षेप: मार्च 2025 में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) शेयर की कीमत 137 रुपये पर थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। वहीं, जनवरी 2025 में शेयर की कीमत 234.35 रुपये तक पहुंच गई थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।

Thu, 16 Oct 2025 07:13 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
बिकवाली मोड में यह एनर्जी शेयर, शानदार नतीजों के बाद अब खरीदना सही है या नहीं?

IREDA share price: शानदार तिमाही नतीजे के बीच भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) के शेयर में गुरुवार को बिकवाली देखी गई। सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को यह शेयर 1.16 फीसदी गिरकर 153.10 रुपये पर बंद हुआ। कैलेंडर वर्ष 2025 (साल-दर-साल) में अब तक शेयर में 30.97 फीसदी की गिरावट आई है। मार्च 2025 में शेयर की कीमत 137 रुपये पर थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। वहीं, जनवरी 2025 में शेयर की कीमत 234.35 रुपये तक पहुंच गई थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

जुलाई-सितंबर तिमाही में इरेडा का मुनाफा सालाना आधार पर 41 प्रतिशत बढ़कर 549 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी ने पिछले वर्ष जुलाई-सितंबर की अवधि में 388 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। कंपनी की परिचालन आय चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 26 प्रतिशत बढ़कर 2,057 करोड़ रुपये हो गई, जो एक वर्ष पूर्व इसी तिमाही में 1,630 करोड़ रुपये थी। इस अवधि में कंपनी ऋण सालाना आधार पर 64,564 करोड़ रुपये की तुलना में 31 प्रतिशत बढ़कर 84,477 करोड़ रुपये हो गया।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

बिजनेस टुडे तकनीकी रूप से विश्लेषकों का मानना ​​है कि इरेडा का प्रतिरोध स्तर 157-160 रुपये के आसपास है लेकिन 163-168 रुपये से ऊपर का ब्रेकआउट शॉर्टटर्म में तेजी को गति दे सकता है। एंजेल वन के ओशो कृष्णन ने कहा- इरेडा अपने प्रमुख ऐतिहासिक समर्थन स्तर 140 रुपये के आसपास के क्षेत्र में मजबूती दर्ज कर रहा है। शेयर को अपने 100-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (DEMA) के नीचे प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है और 160 रुपये के स्तर से ऊपर लगातार बढ़ने से अल्पकालिक गति मिल सकती है।

सेबी-रजिस्टर्ड विश्लेषक एआर रामचंद्रन ने कहा कि इरेडा का शेयर डेली चार्ट पर मंदी का रुख बनाए हुए है। यह निकट भविष्य में 141 रुपये तक आ सकता है। बोनान्जा के कुणाल कांबले के अनुसार कि इरेडा वर्तमान में 168 रुपये के आसपास नेकलाइन के साथ एक डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है। यह एक सकारात्मक शॉर्ट टर्म रुझान का संकेत देता है जबकि लॉन्ग टर्म का रुझान अभी भी तेजी का नहीं है। आनंद राठी के जिगर एस पटेल ने कहा कि शेयर को 150 रुपये पर समर्थन और 157 रुपये पर प्रतिरोध प्राप्त है। 157 रुपये से ऊपर एक निर्णायक कदम 163 रुपये तक की और बढ़त का कारण बन सकता है। शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग रेंज 148 रुपये से 163 रुपये के बीच है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Stock Market Update
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।