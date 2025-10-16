बिकवाली मोड में यह एनर्जी शेयर, शानदार नतीजों के बाद अब खरीदना सही है या नहीं?
संक्षेप: मार्च 2025 में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) शेयर की कीमत 137 रुपये पर थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। वहीं, जनवरी 2025 में शेयर की कीमत 234.35 रुपये तक पहुंच गई थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।
IREDA share price: शानदार तिमाही नतीजे के बीच भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) के शेयर में गुरुवार को बिकवाली देखी गई। सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को यह शेयर 1.16 फीसदी गिरकर 153.10 रुपये पर बंद हुआ। कैलेंडर वर्ष 2025 (साल-दर-साल) में अब तक शेयर में 30.97 फीसदी की गिरावट आई है। मार्च 2025 में शेयर की कीमत 137 रुपये पर थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। वहीं, जनवरी 2025 में शेयर की कीमत 234.35 रुपये तक पहुंच गई थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
जुलाई-सितंबर तिमाही में इरेडा का मुनाफा सालाना आधार पर 41 प्रतिशत बढ़कर 549 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी ने पिछले वर्ष जुलाई-सितंबर की अवधि में 388 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। कंपनी की परिचालन आय चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 26 प्रतिशत बढ़कर 2,057 करोड़ रुपये हो गई, जो एक वर्ष पूर्व इसी तिमाही में 1,630 करोड़ रुपये थी। इस अवधि में कंपनी ऋण सालाना आधार पर 64,564 करोड़ रुपये की तुलना में 31 प्रतिशत बढ़कर 84,477 करोड़ रुपये हो गया।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
बिजनेस टुडे तकनीकी रूप से विश्लेषकों का मानना है कि इरेडा का प्रतिरोध स्तर 157-160 रुपये के आसपास है लेकिन 163-168 रुपये से ऊपर का ब्रेकआउट शॉर्टटर्म में तेजी को गति दे सकता है। एंजेल वन के ओशो कृष्णन ने कहा- इरेडा अपने प्रमुख ऐतिहासिक समर्थन स्तर 140 रुपये के आसपास के क्षेत्र में मजबूती दर्ज कर रहा है। शेयर को अपने 100-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (DEMA) के नीचे प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है और 160 रुपये के स्तर से ऊपर लगातार बढ़ने से अल्पकालिक गति मिल सकती है।
सेबी-रजिस्टर्ड विश्लेषक एआर रामचंद्रन ने कहा कि इरेडा का शेयर डेली चार्ट पर मंदी का रुख बनाए हुए है। यह निकट भविष्य में 141 रुपये तक आ सकता है। बोनान्जा के कुणाल कांबले के अनुसार कि इरेडा वर्तमान में 168 रुपये के आसपास नेकलाइन के साथ एक डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है। यह एक सकारात्मक शॉर्ट टर्म रुझान का संकेत देता है जबकि लॉन्ग टर्म का रुझान अभी भी तेजी का नहीं है। आनंद राठी के जिगर एस पटेल ने कहा कि शेयर को 150 रुपये पर समर्थन और 157 रुपये पर प्रतिरोध प्राप्त है। 157 रुपये से ऊपर एक निर्णायक कदम 163 रुपये तक की और बढ़त का कारण बन सकता है। शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग रेंज 148 रुपये से 163 रुपये के बीच है।