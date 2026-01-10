Q3 में नवरत्न कंपनी को हुआ ₹1381 करोड़ का नेट प्रॉफिट, सोमवार को शेयरों में दिखेगी हलचल

संक्षेप: IREDA Share Price: नवरत्न कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (इरेडा) ने तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी की तरफ से दी जानकारी में बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट 1381.36 करोड़ रुपये रहा है।

IREDA Share Price: नवरत्न कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (इरेडा) ने तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी की तरफ से दी जानकारी में बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट 1381.36 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 15.4 प्रतिशत अधिक है। इरेडा का रेवन्यू (ऑपरेशंस) से 6041.82 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में सरकार कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशंस) से 4714.25 करोड़ रुपये रहा था। जोकि दर्शाता है कि यह सालाना आधार पर 28.2 प्रतिशत बढ़ा है।

पहले 9 महीने में कितना हुआ रेवन्यू 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुए चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशंस) से 6135 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 27 प्रतिशत अधिक है। बीते वित्त वर्ष के इसी 9 महीने के दौरान कंपनी का रेवन्यू 4838 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, अप्रैल से दिसंबर 2025 तक प्रॉफिट (टैक्स भुगतान से पहले) 1718 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 17 प्रतिशत अधिक है। टैक्स भुगतान के बाद कंपनी का प्रॉफिट इसी पीरियड में 1381 करोड़ रुपये रहा था।

संघर्ष कर रहे हैं इरेडा के शेयर स्टॉक मार्केट में कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं है। शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर इरेडा के शेयरों का भाव बीएसई में 3.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ बीएसई में 136.65 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने के दौरान के कंपनी के शेयरों की कीमतों में 17 प्रतिशत की गिरावट की आई है। वहीं, एक साल में इरेडा के शेयरों की कीमतों में 36 प्रतिशत की गिरावट आई है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 227 रुपये और 52 वीक लो लेवल 129.10 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 38388.15 करोड़ रुपये का है।

दो साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 32 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।