बीमा क्लेम खारिज करना पड़ा भारी! IRDAI ने स्टार हेल्थ पर लगाया ₹2 करोड़ का फाइन
मुख्य बातें
- IRDAI ने कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है
- IRDAI ने यह जांच 31 जनवरी से 11 फरवरी 2022 के बीच की थी
बीमा क्षेत्र के कारोबार पर नियंत्रण रखने वाले नियामक IRDAI ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई IRDAI ने एक जांच के आधार पर की है। आइए जानते हैं कि आखिर यह जुर्माना क्यों लगाया गया है।
वजह क्या है?
दरअसल, IRDAI ने यह जांच 31 जनवरी से 11 फरवरी 2022 के बीच की थी। नियामक ने जांच में पाया कि कोविड-19 से जुड़े क्लेम सहित अन्य स्वास्थ्य बीमा दावों का क्लेम करते समय बीमा कंपनी ने बिना किसी ठोस आधार के दावों को खारिज कर दिया था। नियामक ने यह भी पाया कि कंपनी ने ऐसी कटौतियां कीं, जिनका पॉलिसी की शर्तों में कोई जिक्र नहीं था और कई मामलों में नियामक के ध्यान दिलाए जाने के बाद ही भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, पॉलिसीधारकों को उन विशिष्ट शर्तों के बारे में नहीं बताया गया, जिनके आधार पर उनके दावों को खारिज किया गया या उनमें कटौती की गई। वहीं, जांच के बाद IRDAI ने चार दिसंबर 2024 को कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं, 18 जून 2025 को इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई हुई।
बता दें कि IRDAI ने 'बीमा अधिनियम, 1938' की धारा 102 के तहत बीमा कंपनी पर कुल दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें एक करोड़ रुपये का जुर्माना दावों को गलत तरीके से खारिज करने के लिए और एक करोड़ रुपये का जुर्माना दावों में अनुचित कटौती करने और दावों से जुड़े फैसलों की जानकारी देने संबंधी नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।
एक्शन मोड में है IRDAI
बता दें कि IRDAI स्वास्थ्य बीमा क्लेम में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उद्योग के दो कार्यसमूह का गठन करेगा। इनका मकसद क्लेम की पूरी प्रक्रिया की वास्तविक समय में जानकारी उपलब्ध कराना और बीमा क्लेम को खारिज करने के कारणों को एक समान बनाना है। बीते गुरुवार को IRDAI के चेयरमैन अजय सेठ ने बताया था कि दोनों कार्यसमूह का गठन करीब 10 दिन में किए जाने की उम्मीद है। इनमें से एक समूह दावों की वास्तविक समय में निगरानी पर काम करेगा, जबकि दूसरा समूह दावों और शिकायतों के निपटारे के प्रदर्शन को मापने के लिए एक समान मानक तैयार करेगा।
पहला कार्यसमूह बीमाधारकों के अनुभवों की भी जांच और आकलन करेगा तथा बाजार में बीमा कंपनियों के व्यवहार पर सुझाव देगा। दूसरा समूह बीमा दावों और शिकायतों के निपटारे के प्रदर्शन को मापने के लिए एक समान मानक तैयार करेगा। इसके अलावा, बीमा दावों को पूरी तरह या आंशिक रूप से खारिज करने के कारणों को भी एक समान बनाने पर काम करेगा।
शेयर का परफॉर्मेंस
IRDAI के शेयर की बात करें तो 2.23% गिरावट के साथ शुक्रवार को 555.45 रुपये पर बंद हुआ। इंट्रा-डे के दौरान शेयर 568.10 रुपये तक पहुंच गया। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 624.20 रुपये है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 416.85 रुपये है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें