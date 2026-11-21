मुख्य बातें

बीमा क्षेत्र के कारोबार पर नियंत्रण रखने वाले नियामक IRDAI ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई IRDAI ने एक जांच के आधार पर की है। आइए जानते हैं कि आखिर यह जुर्माना क्यों लगाया गया है।

वजह क्या है? दरअसल, IRDAI ने यह जांच 31 जनवरी से 11 फरवरी 2022 के बीच की थी। नियामक ने जांच में पाया कि कोविड-19 से जुड़े क्लेम सहित अन्य स्वास्थ्य बीमा दावों का क्लेम करते समय बीमा कंपनी ने बिना किसी ठोस आधार के दावों को खारिज कर दिया था। नियामक ने यह भी पाया कि कंपनी ने ऐसी कटौतियां कीं, जिनका पॉलिसी की शर्तों में कोई जिक्र नहीं था और कई मामलों में नियामक के ध्यान दिलाए जाने के बाद ही भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, पॉलिसीधारकों को उन विशिष्ट शर्तों के बारे में नहीं बताया गया, जिनके आधार पर उनके दावों को खारिज किया गया या उनमें कटौती की गई। वहीं, जांच के बाद IRDAI ने चार दिसंबर 2024 को कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं, 18 जून 2025 को इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई हुई।

बता दें कि IRDAI ने 'बीमा अधिनियम, 1938' की धारा 102 के तहत बीमा कंपनी पर कुल दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें एक करोड़ रुपये का जुर्माना दावों को गलत तरीके से खारिज करने के लिए और एक करोड़ रुपये का जुर्माना दावों में अनुचित कटौती करने और दावों से जुड़े फैसलों की जानकारी देने संबंधी नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।

एक्शन मोड में है IRDAI बता दें कि IRDAI स्वास्थ्य बीमा क्लेम में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उद्योग के दो कार्यसमूह का गठन करेगा। इनका मकसद क्लेम की पूरी प्रक्रिया की वास्तविक समय में जानकारी उपलब्ध कराना और बीमा क्लेम को खारिज करने के कारणों को एक समान बनाना है। बीते गुरुवार को IRDAI के चेयरमैन अजय सेठ ने बताया था कि दोनों कार्यसमूह का गठन करीब 10 दिन में किए जाने की उम्मीद है। इनमें से एक समूह दावों की वास्तविक समय में निगरानी पर काम करेगा, जबकि दूसरा समूह दावों और शिकायतों के निपटारे के प्रदर्शन को मापने के लिए एक समान मानक तैयार करेगा।

पहला कार्यसमूह बीमाधारकों के अनुभवों की भी जांच और आकलन करेगा तथा बाजार में बीमा कंपनियों के व्यवहार पर सुझाव देगा। दूसरा समूह बीमा दावों और शिकायतों के निपटारे के प्रदर्शन को मापने के लिए एक समान मानक तैयार करेगा। इसके अलावा, बीमा दावों को पूरी तरह या आंशिक रूप से खारिज करने के कारणों को भी एक समान बनाने पर काम करेगा।