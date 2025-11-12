IRCTC ने किया 250% डिविडेंड का ऐलान, प्रॉफिट में आया है तगड़ा उछाल

Hindustan Hindi News
Wed, 12 Nov 2025 10:27 PM
IRCTC Q2 Result: रेलवे से जुड़ी कंपनी-भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 13% बढ़कर ₹345 करोड़ हो गया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह ₹305 करोड़ था। IRCTC के निदेशक मंडल ने डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे?

वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में राजस्व 7.7% बढ़कर ₹1,146 करोड़ हो गया, जबकि वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में यह ₹1,064 करोड़ था। एबिटा 8.3% बढ़कर ₹404 करोड़ हो गया, जो एक साल पहले इसी तिमाही में ₹372.8 करोड़ था। कंपनी का एबिटा मार्जिन 35.2% रहा, जो वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के 35% से थोड़ा ज्यादा है।

डिविडेंड पर क्या कहा कंपनी ने?

आईआरसीटीसी ने अपनी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2 रुपये अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों पर 5 रुपये प्रति शेयर यानी 250% का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। कंपनी के सभी पात्र शेयर बाजार निवेशकों के लिए ₹5 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड इश्यू घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि प्रत्येक पात्र शेयरधारक को कंपनी में अपने प्रत्येक शेयर के लिए ₹5 प्रति शेयर का डिविडेंड भुगतान मिलेगा। शेयरधारक पूर्व निर्धारित रिकॉर्ड तिथि से 24 घंटे पहले तक अंतरिम डिविडेंड के लिए पात्र होंगे। इसके लिए रिकॉर्ड तिथि 21 नवंबर 2025 तय की गई है।

शेयर का हाल

सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को आईआरसीटीसी के शेयर की बात करें तो 715.50 रुपये है। यह एक दिन पहले के मुकाबले 0.71% बढ़कर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 718.05 रुपये तक पहुंच गया। मार्च 2025 में शेयर की कीमत 655.70 रुपये थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। इस शेयर के 52 हफ्ते का हाई 859.95 रुपये है। यह भाव दिसंबर 2024 में था।

