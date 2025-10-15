Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़

IRCTC ने ट्रेन यात्रियों को दी बड़ी राहत, बिना टिकट कैंसिलेशन चार्ज के बदल सकेंगे यात्रा की डेट

संक्षेप: IRCTC Big Updates: अब यात्रियों को आखिरी समय में प्लान बदलने पर जुर्माना भरने के बजाय, एक व्यावहारिक विकल्प दिया जाएगा कैंसिल करने के बजाय तारीख बदलने से यात्रा वास्तव में चिंतामुक्त हो जाएगी। यह नई सुविधा भारतीय रेलवे के सोच में एक बड़ा बदलाव दिखाती है।

Wed, 15 Oct 2025 11:15 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
IRCTC Big Updates: ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर आईटीसी ने दी है। भारतीय रेलवेजल्द ही एक ऐसी नई सुविधा शुरू करने जा रहा है, जो देशभर में ट्रेन यात्रा का तरीका बदल सकती है। जल्द ही, यात्री बिना किसी कैंसिलेशन चार्ज के अपनी ट्रेन यात्रा की तारीख बदल सकेंगे। इस नई पहल के तहत, IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए यात्री अपनी कंफर्म टिकट पर यात्रा की तारीख बदल सकेंगे और केवल किराए का अंतर (अगर लागू हो) अदा कर सकेंगे।

अभी क्या है नियम?

अभी अगर कोई यात्री अपनी ट्रेन छूट जाती है तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलता है। चाहे देरी ट्रेन के लेट होने, खराब मौसम या किसी आपात स्थिति की वजह से ही क्यों न हुई हो, पूरा किराया जब्त हो जाता है।

इसके अलावा, अगर यात्रा शुरू होने से पहले टिकट कैंसिल की जाती है, तो यात्रा के क्लास और कैंसिलेशन के समय के हिसाब से एक शुल्क काट लिया जाता है। यह शुल्क आमतौर पर टिकट की कीमत का 25% से 50% तक होता है और कई बार यात्री का पूरा किराया डूब जाता है।

नई व्यवस्था कैसे काम करेगी?

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक इस नई सुविथा के तहत, टिकट कैंसिल करने और जुर्माना अदा करने के बजाय, यात्रियों के पास अपनी यात्रा की तारीख बदलने का विकल्प होगा। यात्री IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन करके अपनी बुक की हुई टिकट का चयन कर सकेंगे और दूसरी डेट ऑफ जर्नी या दूसरी ट्रेन चुन सकेंगे, बशर्ते सीटें उपलब्ध हों। इसके लिए केवल किराए के अंतर का भुगतान करना होगा।

यात्रियों को क्या फायदा होगा?

लंबी दूरी की यात्रा करने वाले या अंतिम समय में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह एक बहुत बड़ा सुधार है। अभी ट्रेन छूटने पर पूरा किराया डूब जाता है और प्लान बदलने पर रद्दीकरण शुल्क देना पड़ता है। नई व्यवस्था से यात्री बिना पैसे गंवाए अपनी यात्रा की तारीख बदल सकेंगे।

किन-किन देशों में है ऐसी सुविधा

दुनिया के कई देशों में ऐसी लचीली टिकटिंग व्यवस्था पहले से ही मौजूद है। जापान, यूरोप और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में यात्रियों को ट्रेन बदलने या रिफंड लेने की सुविधा मिलती है। भारतीय रेलवे का यह कदम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।

कब तक मिलेगी यह सुविधा?

अभी इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सुविधा अगले साल की शुरुआत में शुरू हो सकती है। यह भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के प्रयासों का एक हिस्सा है।

