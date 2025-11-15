इस चर्चित कंपनी को मिला ₹9270 करोड़ का प्रोजेक्ट, शेयर की कीमत 45 रुपये से भी कम
संक्षेप: IRB Infrastructure share: आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से 9,270 करोड़ रुपये की अग्रिम लागत पर एक टोल परिचालन एवं हस्तांतरण (टीओटी) परियोजना मिली है।
IRB Infrastructure share: सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के शेयर में हलचल की उम्मीद है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक अच्छी खबर आई है। दरअसल, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से 9,270 करोड़ रुपये की अग्रिम लागत पर एक टोल परिचालन एवं हस्तांतरण (टीओटी) परियोजना मिली है।
यह परियोजना पहले घोषित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के परिसंपत्ति मौद्रिकरण कार्यक्रम का हिस्सा है। परियोजना के प्रबंधक आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स ने बताया कि आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को एनएच-27 पर लखनऊ-अयोध्या-गोरखपुर गलियारे और एनएच-731 पर लखनऊ-वाराणसी गलियारे के लिए 20 साल की आय पर आधारित अवधि वाला कॉन्ट्रैक्ट लेटर एनएचएआई से मिला है।
क्या कहा चेयरमैन ने?
आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक वीरेंद्र डी माहिस्कर ने कहा, ''टीओटी 17 परियोजना हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह धार्मिक पर्यटन गलियारा बेहद महत्व रखता है।''
शेयर का हाल
आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर की बात करें तो शुक्रवार को 1.32% बढ़कर 42.91 रुपये पर था। शेयर का ट्रेडिंग रेंज 43.21 रुपये से 42.11 रुपये के बीच रहा। पिछले साल दिसंबर महीने में शेयर 61.98 रुपये तक पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। सितंबर 2025 में यह शेयर 40.54 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। साल 2025 तक शेयर 28% गिर चुका है।
आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर का टोल राजस्व
आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर का टोल राजस्व अक्टूबर 2025 में सालाना आधार पर नौ प्रतिशत बढ़कर 682 करोड़ रुपये रहा। आईआरबी ने बताया कि पिछले साल इसी महीने में टोल संग्रह कारोबार से राजस्व 624 करोड़ रुपये था। आईआरबी इंफ्रा ने कहा कि राजस्व में उसके दो प्रायोजित इनविट, यानी आईआरबी इनविट फंड (पब्लिक इनविट) और आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट (प्राइवेट इनविट) से टोल संग्रह शामिल है। इसकी 22 बीओटी और टीओटी परिसंपत्तियों में से, महाराष्ट्र में आईआरबी एमपी एक्सप्रेसवे ने अक्टूबर में कुल राजस्व संग्रह में 150.5 करोड़ रुपये का प्रमुख हिस्सा योगदान दिया।