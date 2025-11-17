Hindustan Hindi News
यह इंफ्रा कंपनी बनाएगी लखनऊ-अयोध्या-गोरखपुर कॉरिडोर, NHAI से मिला 9270 करोड़ का ठेका, शेयर उछला

संक्षेप: IRB infra को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से 9,270 करोड़ रुपये का एक नया प्रोजेक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट 366 किलोमीटर लंबे लखनऊ-अयोध्या-गोरखपुर कॉरिडोर (NH-27) और लखनऊ-वाराणसी कॉरिडोर (NH-731) के एक हिस्से को कवर करता है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित अवधि 20 वर्ष है।

Mon, 17 Nov 2025 10:08 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
IRB इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के शेयर की कीमत 17 नवंबर को कारोबार की शुरुआत में 5% से अधिक बढ़ गई। इसका मुख्य कारण यह है कि कंपनी को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से 9,270 करोड़ रुपये का एक नया प्रोजेक्ट मिला है। सुबह 9:40 बजे तक, BSE पर कंपनी का शेयर 45.20 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले दिन के मुकाबले 2.29 रुपये यानी 5.34% की बढ़ोतरी दर्शाता है।

IRB इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट(कंपनी का प्राइवेट InvIT) को NHAI से TOT-17 बंडल के लिए ऑर्डर लेटर मिल गया है। यह प्रोजेक्ट 366 किलोमीटर लंबे लखनऊ-अयोध्या-गोरखपुर कॉरिडोर (NH-27) और लखनऊ-वाराणसी कॉरिडोर (NH-731) के एक हिस्से को कवर करता है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित अवधि 20 वर्ष है।

कंपनी का बढ़ता पोर्टफोलियो

इस नए TOT-17 प्रोजेक्ट केमिलने के बाद, IRB ग्रुप के पास कुल 27 हाईवे प्रोजेक्ट हो गए हैं। इनमें 18 BOT, 5 TOT और 4 HAM प्रोजेक्ट शामिल हैं।

वित्तीय प्रदर्शन

कंपनी ने सितंबर महीने में 556.7 करोड़ रुपये का टोल टैक्स कलेक्ट किया, जो पिछले साल के सितंबर (501.8 करोड़ रुपये) की तुलना में 11% अधिक है। सितंबर 2025 मेंकंपनी का अकेला नेट प्रॉफिट 17.8% बढ़कर 188.37 करोड़ रुपये हो गया, जो सितंबर 2024 में 159.89 करोड़ रुपये था। कंपनी की आय में भी 7% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो सितंबर 2025 में 1,064.72 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले साल इसी समय यह 993.75 करोड़ रुपये थी।

शेयर का पिछला रिकॉर्ड

पिछले कारोबारी सत्र में, शेयर 42.91 रुपये पर बंद हुआ था। इस शेयर ने10 दिसंबर, 2024 को 61.98 रुपये का 52-सप्ताह का उच्चस्तर और 26 सितंबर, 2025 को 40.54 रुपये का 52-सप्ताह का निचला स्तर छुआ था। वर्तमान में,शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्चस्तर से 27.07% नीचे और अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से 11.49% ऊपर कारोबार कर रहा है। कंपनीका मार्केट कैप 27,296.28 करोड़ रुपये है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

