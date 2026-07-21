गैस खत्म, अब बिजली भी गुल! पाकिस्तान-बांग्लादेश में बिगड़े हालात…वजह चौंका देगी

ईरान और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव एशिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे देशों को हो रही है। इन दोनों देशों को अब बिजली उत्पादन के लिए पहले से कहीं अधिक महंगी लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) खरीदनी पड़ रही है। इससे सरकारों पर वित्तीय बोझ तेजी से बढ़ रहा है और आम लोगों के लिए बिजली तथा गैस की कीमतें बढ़ने की आशंका भी गहरा गई है।

दरअसल, मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के कारण दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति लाइनों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज (Strait of Hormuz) प्रभावित हुआ है। दुनिया की करीब 20% LNG सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। इस रूट में बाधा आने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में LNG की कीमतों में तेज उछाल आ गया है। इसी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश को स्पॉट मार्केट से बेहद ऊंची कीमत पर गैस खरीदनी पड़ रही है।

पाकिस्तान और बांग्लादेश की हालत खराब

जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान की सरकारी कंपनी पाकिस्तान LNG लिमिटेड (Pakistan LNG Ltd.) ने जुलाई के अंत के लिए करीब 21.88 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (MMBtu) की दर से LNG खरीदी है। यह 2022 के बाद उसकी सबसे महंगी खरीद मानी जा रही है। वहीं, बांग्लादेश ने भी अगस्त महीने की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊंची कीमत पर LNG कार्गो खरीदने का फैसला किया है। अगर इन देशों को यही गैस कतर के साथ लंबे समय के अनुबंध के तहत मिलती, तो इसकी कीमत लगभग आधी पड़ती।

स्थिति इसलिए और गंभीर हो गई, क्योंकि कतर, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का सबसे बड़ा LNG सप्लायर है, उसने मार्च में ईरानी हमले के बाद अपने निर्यात केंद्रों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। इसके चलते पहले से तय कई LNG सप्लाई रद्द करनी पड़ीं। नतीजतन दोनों देशों में बिजली संकट और गहरा गया तथा कई इलाकों में लंबे समय तक बिजली कटौती करनी पड़ी।

हालांकि, महंगी LNG खरीदने से फिलहाल बिजली संकट को कुछ हद तक टाला जा सकता है, लेकिन इसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ रहा है। सरकारों को अब बिजली और गैस पर ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ सकती है या फिर उपभोक्ताओं के लिए बिजली और गैस के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। ऐसे में आम लोगों की जेब पर भी इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है।

इसी संकट ने दोनों देशों को अपनी ऊर्जा नीति बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। बांग्लादेश अब तेजी से सौर ऊर्जा (Solar Energy) और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहा है। सरकार ने हाल ही में 2035 तक सोलर सेक्टर को टैक्स में छूट देने जैसी कई नई योजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा चीन से सोलर पैनलों और सोलर सेल का आयात भी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक देश में 10 गीगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है, जबकि अभी यह क्षमता करीब 1.7 गीगावॉट है।

दूसरी ओर पाकिस्तान भी LNG पर निर्भरता कम करने के लिए परमाणु ऊर्जा, कोयला आधारित बिजली उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है। जून 2026 में पाकिस्तान में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में पिछले साल की तुलना में करीब 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि कोयले से बिजली उत्पादन में भी लगभग 5% की वृद्धि हुई।