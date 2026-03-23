एयरलाइन कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट, बेचने के लगी होड़

सोमवार को एयरलाइन कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जहां कुछ स्टॉक्स में 10% तक की गिरावट देखी गई। विशेषज्ञों के अनुसार, 1 अप्रैल से जेट फ्यूल (ATF) की कीमतों में तेज बढ़ोतरी की आशंका है।

Airline Company Stocks: वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर भारतीय एविएशन सेक्टर पर साफ दिखाई दे रहा है। सोमवार को एयरलाइन कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जहां कुछ स्टॉक्स में 10% तक की गिरावट देखी गई। विशेषज्ञों के अनुसार, 1 अप्रैल से जेट फ्यूल (ATF) की कीमतों में तेज बढ़ोतरी की आशंका है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को ऊपर धकेल दिया है, जिससे एयरलाइंस की लागत बढ़ने वाली है।

शेयरों के हाल स्पाइसजेट के शेयर सोमवार को 10% गिरकर ₹10.85 पर आ गए और कुछ समय के लिए लोअर सर्किट पर पहुंच गए। वहीं, इंडिगो के शेयर भी करीब 6% टूटकर ₹3,895 के स्तर पर आ गए। इससे पहले इसी महीने, इंडिगो ने 14 मार्च से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल चार्ज लागू करने की घोषणा की थी। कंपनी के अनुसार, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) उसके ऑपरेटिंग खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईंधन की कीमतों में इस तेज उछाल का पूरा असर किराए में समायोजित करना एयरलाइंस के लिए आसान नहीं होगा, जिससे आने वाले समय में सेक्टर पर और दबाव बढ़ सकता है।