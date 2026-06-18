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Sensex Today Live: ईरान युद्ध के खत्म होने का आज शेयर मार्केट पर दिखेगा असर, गिफ्ट निफ्टी के देखें संकेत

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Share Market Today Live 18 June: गिफ्ट निफ्टी में 120 अंकों की बढ़त इस बात का संकेत है कि आज दलाल स्ट्रीट में रौनक रहेगी
  • वहीं, एशियाई बाजारों ने हरे निशान में कारोबार किया, जबकि वॉल स्ट्रीट रातोंरात कम हो गया
Sensex Today Live: ईरान युद्ध के खत्म होने का आज शेयर मार्केट पर दिखेगा असर, गिफ्ट निफ्टी के देखें संकेत

Share Market Today Live 18 June 8:25 AM: अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध के खत्म होने और फेडरल रिजर्व द्वारा इस साल के अंत में ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की संभावना के संकेत का असर आज घरेलू शेयर मार्केट पर देखने को मिल सकता है। गिफ्ट निफ्टी में 120 अंकों की बढ़त इस बात का संकेत है कि आज दलाल स्ट्रीट में रौनक रहेगी। वहीं, एशियाई बाजारों ने हरे निशान में कारोबार किया, जबकि वॉल स्ट्रीट रातोंरात कम हो गया।

बता दें घरेलू शेयर बाजार में पिछले सत्र में मजबूती बरकरार रही और लगातार चौथे दिन बढ़त दर्ज की गई। बुधवार को बीएसई सेंसेक्स 347 अंक चढ़कर 77,155.62 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 96 अंक बढ़कर 24,085.70 पर बंद हुआ।

गिफ्ट निफ्टी लाइव चार्ट क्या संकेत देता है?

गिफ्ट निफ्टी लाइव चार्ट आज भारतीय शेयर बाजार के लिए अच्छी शुरुआत दिखाता है। सुबह 8:09 बजे तक गिफ्ट निफ्टी 24,076 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के 23955 के पिछले बंद भाव से करीब 120 अंकों का प्रीमियम है।

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ईरान-अमेरिका युद्ध खत्म

व्हाइट हाउस द्वारा पुष्टि की गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिक रूप से शांति समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो व्यापक अमेरिका-ईरान शांति प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, निवेशकों की भावना मजबूत हुई है। इस समझौते से होर्मुज को फिर से खोलने, भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करने, ऊर्जा बाजार की अनिश्चितता को कम करने और वैश्विक जोखिम उठाने की क्षमता में सुधार करने की सुविधा मिलने की उम्मीद है।

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US फेड नीति

फेडरल रिजर्व ने नए चेयरमैन केविन वार्श के नेतृत्व में, ब्याज दरों को 3.50%-3.75% रेंज में बनाए रखने का निर्णय लिया। केंद्रीय बैंक के नौ अधिकारी बढ़ती मुद्रास्फीति को संबोधित करने के लिए 2026 के अंत से पहले कम से कम एक दर वृद्धि की उम्मीद करते हैं।

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कच्चे तेल की कीमतें

अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई। ब्रेंट क्रूड वायदा 1.12% गिरकर 78.66 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 1.28% गिरकर 75.81 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

सोने, चांदी के भाव

सोने में 1% से अधिक की वृद्धि हुई। बुधवार को सोने की हाजिर कीमत 1.5% की गिरावट के बाद 4,322.41 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई। इस बीच, अगस्त डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोने का वायदा 0.9% गिर गया, जो $4,343.10 पर बंद हुआ। इसके अतिरिक्त, चांदी की हाजिर कीमत पिछले सत्र में 2.2% की कमी के बाद 69.51% बढ़कर 3 डॉलर प्रति औंस हो गई।

आज खरीदने के लिए स्टॉक

आज खरीदने के लिए स्टॉक के बारे में, बाजार विशेषज्ञों चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया, आनंद राठी के वरिष्ठ प्रबंधक तकनीकी अनुसंधान गणेश डोंगरे और प्रभुदास लीलाधर के वरिष्ठ प्रबंधक (तकनीकी अनुसंधान) शिजू कुथुपालक्कल ने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सात खरीद-या बेचें शेयरों की सिफारिश की है।

इनमें किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड, वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड, विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स शामिल हैं।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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