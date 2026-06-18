Sensex Today Live: ईरान युद्ध के खत्म होने का आज शेयर मार्केट पर दिखेगा असर, गिफ्ट निफ्टी के देखें संकेत

Share Market Today Live 18 June 8:25 AM: अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध के खत्म होने और फेडरल रिजर्व द्वारा इस साल के अंत में ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की संभावना के संकेत का असर आज घरेलू शेयर मार्केट पर देखने को मिल सकता है। गिफ्ट निफ्टी में 120 अंकों की बढ़त इस बात का संकेत है कि आज दलाल स्ट्रीट में रौनक रहेगी। वहीं, एशियाई बाजारों ने हरे निशान में कारोबार किया, जबकि वॉल स्ट्रीट रातोंरात कम हो गया।

बता दें घरेलू शेयर बाजार में पिछले सत्र में मजबूती बरकरार रही और लगातार चौथे दिन बढ़त दर्ज की गई। बुधवार को बीएसई सेंसेक्स 347 अंक चढ़कर 77,155.62 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 96 अंक बढ़कर 24,085.70 पर बंद हुआ।

गिफ्ट निफ्टी लाइव चार्ट क्या संकेत देता है? गिफ्ट निफ्टी लाइव चार्ट आज भारतीय शेयर बाजार के लिए अच्छी शुरुआत दिखाता है। सुबह 8:09 बजे तक गिफ्ट निफ्टी 24,076 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के 23955 के पिछले बंद भाव से करीब 120 अंकों का प्रीमियम है।

ईरान-अमेरिका युद्ध खत्म व्हाइट हाउस द्वारा पुष्टि की गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिक रूप से शांति समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो व्यापक अमेरिका-ईरान शांति प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, निवेशकों की भावना मजबूत हुई है। इस समझौते से होर्मुज को फिर से खोलने, भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करने, ऊर्जा बाजार की अनिश्चितता को कम करने और वैश्विक जोखिम उठाने की क्षमता में सुधार करने की सुविधा मिलने की उम्मीद है।

US फेड नीति फेडरल रिजर्व ने नए चेयरमैन केविन वार्श के नेतृत्व में, ब्याज दरों को 3.50%-3.75% रेंज में बनाए रखने का निर्णय लिया। केंद्रीय बैंक के नौ अधिकारी बढ़ती मुद्रास्फीति को संबोधित करने के लिए 2026 के अंत से पहले कम से कम एक दर वृद्धि की उम्मीद करते हैं।

कच्चे तेल की कीमतें अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई। ब्रेंट क्रूड वायदा 1.12% गिरकर 78.66 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 1.28% गिरकर 75.81 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

सोने, चांदी के भाव सोने में 1% से अधिक की वृद्धि हुई। बुधवार को सोने की हाजिर कीमत 1.5% की गिरावट के बाद 4,322.41 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई। इस बीच, अगस्त डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोने का वायदा 0.9% गिर गया, जो $4,343.10 पर बंद हुआ। इसके अतिरिक्त, चांदी की हाजिर कीमत पिछले सत्र में 2.2% की कमी के बाद 69.51% बढ़कर 3 डॉलर प्रति औंस हो गई।

आज खरीदने के लिए स्टॉक आज खरीदने के लिए स्टॉक के बारे में, बाजार विशेषज्ञों चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया, आनंद राठी के वरिष्ठ प्रबंधक तकनीकी अनुसंधान गणेश डोंगरे और प्रभुदास लीलाधर के वरिष्ठ प्रबंधक (तकनीकी अनुसंधान) शिजू कुथुपालक्कल ने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सात खरीद-या बेचें शेयरों की सिफारिश की है।

इनमें किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड, वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड, विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स शामिल हैं।